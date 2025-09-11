وفي وقت سابق الأربعاء قال رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن في مقابلة أجراها مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن قمة عربية إسلامية ستُعقَد في العاصمة الدوحة خلال الأيام المقبلة لإقرار مسار ردّ جماعي لردع تل أبيب غداة الاستهداف الإسرائيلي لوفد حركة حماس المفاوض في الدوحة.
ووصف المسؤول القطري في الحوار ذاته الهجوم الإسرائيلي على الدوحة بأنه "إرهاب دولة"، وقال: "لا أجد كلمات تعبّر عن مدى غضبنا من هذا العمل (…)، إنه إرهاب دولة"، وأضاف: "لقد تَعرَّضنا للخيانة".
وأوضح رئيس الوزراء القطري أن قمة عربية إسلامية ستُعقضد في الدوحة خلال الأيام المقبلة لإقرار مسار "رد جماعي" ضد إسرائيل.
والثلاثاء أعلنت إسرائيل مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف قادة لحماس في قطر، فيما أعلنت حماس أن وفدها المفاوض بقيادة رئيسها بغزة خليل الحية نجا من محاولة الاغتيال، فيما استُشهد جهاد لبد مدير مكتب الحية ونجله همام الحية، و3 مرافقين هم عبد الله عبد الواحد، ومؤمن حسونة، وأحمد المملوك.
وقال رئيس وزراء قطر إن مناقشات تجري حاليّاً لبحث ردّ على إسرائيل مع الشركاء الإقليميين، مُعرِباً عن أمله أن يكون الردّ "حقيقيّاً لوقف بلطجة إسرائيل" و"مؤثراً لردع إسرائيل" عن اعتداءاتها.
واعتبر أن نتنياهو "يحاول تقويض أي فرصة للاستقرار والسلام" بمهاجمة قيادة حماس في الدوحة، وشدّد على ضرورة تقديم نتنياهو "للعدالة"، وهو مطلوب أصلا للمحكمة الجنائية الدولية.
وعقب الهجوم الإسرائيلي أعلن رئيس وزراء قطر في مؤتمر صحفي أن الدوحة شكّلَت فريقاً قانونيّاً لاتخاذ الإجراءات اللازمة للرد على الهجوم.
والأربعاء قالت وزارة الخارجية القطرية إن الفريق القانوني عقد اجتماعه الأول، حيث استعرض "جميع المسارات القانونية المتاحة أمام الدوحة".
وأكدت الوزارة "التزام قطر الراسخ أحكام القانون الدولي، وعزمها على صون سيادتها والدفاع عن حقوقها بالوسائل المشروعة كافة المستندة إلى مبادئ القانون الدولي".
وأثار العدوان الإسرائيلي على قطر إدانات عربية ودولية، وسط دعوات لردع تل أبيب ووقف اعتداءاتها التي تمثّل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي.
جاء الهجوم على قطر رغم أدائها دور وساطة، إلى جانب مصر بمشاركة أمريكية، في مفاوضات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل، للتوصل إلى اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار.
وبهذا الهجوم وسّعَت إسرائيل اعتداءاتها في المنطقة، إذ شنت في يونيو/ حزيران الماضي عدوانا على إيران، وترتكب منذ نحو عامين إبادة جماعية متواصلة بقطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، وتنفذ غارات جوية على لبنان وسوريا واليمن.