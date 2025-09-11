الحرب على غزة
2 دقيقة قراءة
الدوحة تعلن استضافة قمة عربية-إسلامية طارئة الأحد المقبل لبحث الهجمات الإسرائيلية
أعلنت وكالة الأنباء القطرية اليوم الخميس، استضافة العاصمة القطرية الدوحة قمة عربية-إسلامية طارئة يومي الأحد والاثنين المقبلين لبحث الهجوم الإسرائيلي على الدوحة الذي استهدف قيادات في حركة حماس أول أمس الثلاثاء.
الدوحة تعلن استضافة قمة عربية-إسلامية طارئة الأحد المقبل لبحث الهجمات الإسرائيلية
الهجمات الإسرائيلية استهدفت مكان إقامة وفد حماس المفاوض في الدوحة / Reuters
11 سبتمبر 2025

وفي وقت سابق الأربعاء قال رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن في مقابلة أجراها مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن قمة عربية إسلامية ستُعقَد في العاصمة الدوحة خلال الأيام المقبلة لإقرار مسار ردّ جماعي لردع تل أبيب غداة الاستهداف الإسرائيلي لوفد حركة حماس المفاوض في الدوحة.

ووصف المسؤول القطري في الحوار ذاته الهجوم الإسرائيلي على الدوحة بأنه "إرهاب دولة"، وقال: "لا أجد كلمات تعبّر عن مدى غضبنا من هذا العمل (…)، إنه إرهاب دولة"، وأضاف: "لقد تَعرَّضنا للخيانة".

وأوضح رئيس الوزراء القطري أن قمة عربية إسلامية ستُعقضد في الدوحة خلال الأيام المقبلة لإقرار مسار "رد جماعي" ضد إسرائيل.

والثلاثاء أعلنت إسرائيل مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف قادة لحماس في قطر، فيما أعلنت حماس أن وفدها المفاوض بقيادة رئيسها بغزة خليل الحية نجا من محاولة الاغتيال، فيما استُشهد جهاد لبد مدير مكتب الحية ونجله همام الحية، و3 مرافقين هم عبد الله عبد الواحد، ومؤمن حسونة، وأحمد المملوك.

وقال رئيس وزراء قطر إن مناقشات تجري حاليّاً لبحث ردّ على إسرائيل مع الشركاء الإقليميين، مُعرِباً عن أمله أن يكون الردّ "حقيقيّاً لوقف بلطجة إسرائيل" و"مؤثراً لردع إسرائيل" عن اعتداءاتها.

واعتبر أن نتنياهو "يحاول تقويض أي فرصة للاستقرار والسلام" بمهاجمة قيادة حماس في الدوحة، وشدّد على ضرورة تقديم نتنياهو "للعدالة"، وهو مطلوب أصلا للمحكمة الجنائية الدولية.

اختيارات المحرر

وعقب الهجوم الإسرائيلي أعلن رئيس وزراء قطر في مؤتمر صحفي أن الدوحة شكّلَت فريقاً قانونيّاً لاتخاذ الإجراءات اللازمة للرد على الهجوم.

والأربعاء قالت وزارة الخارجية القطرية إن الفريق القانوني عقد اجتماعه الأول، حيث استعرض "جميع المسارات القانونية المتاحة أمام الدوحة".

وأكدت الوزارة "التزام قطر الراسخ أحكام القانون الدولي، وعزمها على صون سيادتها والدفاع عن حقوقها بالوسائل المشروعة كافة المستندة إلى مبادئ القانون الدولي".

وأثار العدوان الإسرائيلي على قطر إدانات عربية ودولية، وسط دعوات لردع تل أبيب ووقف اعتداءاتها التي تمثّل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي.

جاء الهجوم على قطر رغم أدائها دور وساطة، إلى جانب مصر بمشاركة أمريكية، في مفاوضات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل، للتوصل إلى اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار.

وبهذا الهجوم وسّعَت إسرائيل اعتداءاتها في المنطقة، إذ شنت في يونيو/ حزيران الماضي عدوانا على إيران، وترتكب منذ نحو عامين إبادة جماعية متواصلة بقطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، وتنفذ غارات جوية على لبنان وسوريا واليمن.

مصدر:TRT ARABI
اكتشف
رئيس الاستخبارات السابق في تسجيلات مسرّبة.. ماذا قال عن 7 أكتوبر وقيادة الجيش؟
توماس باراك: لبنان اتخذ الخطوة الأولى بقرار حصر السلاح بيد الدولة وعلى إسرائيل اتخاذ خطوة في المقابل
شهداء وجرحى في مجازر جديدة للاحتلال بقطاع غزة.. والعفو الدولية: إسرائيل تطبق سياسة تجويع متعمدة
لسد نقص الجنود.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لاستقدام مُجندين من اليهود في الخارج
أكثر من مليون إسرائيلي يشاركون في إضراب عامّ ومظاهرات ضد نتنياهو
أكثر من 40 مفقوداً بعد غرق قارب في ولاية سوكوتو بنيجيريا
رئيس الأركان الإسرائيلي يصدّق على خطة احتلال غزة و"الكابينت" يعقد اجتماعاً نهاية الأسبوع لإقرارها
رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث في مصر حرب غزة قبيل توجهه لزيارة معبر رفح
إضراب عام واحتجاجات حاشدة في تل أبيب بمشاركة غالانت واعتقال عشرات المتظاهرين
"لمخالفتها القوانين".. الحكومة الليبية تقرر منع أنشطة شركة "هواوي" داخل البلاد
قادة أوروبا يجتمعون من أجل أوكرانيا.. وزيلينسكي يستعد للقاء ترمب
"لإصابته بالجرب".. تدهور صحة معتقل فلسطيني داخل سجن النقب الإسرائيلي
258 شهيداً بسبب التجويع في غزة وممرضة أمريكية: سوء التغذية يضرب الطواقم الطبية
ثلاثة قتلى و8 مصابين في عملية إطلاق نار بمدينة نيويورك الأمريكية
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة ومستوطنون يقتحمون الأقصى ويعتدون على فلسطينيين بالضفة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us