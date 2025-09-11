وفي وقت سابق الأربعاء قال رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن في مقابلة أجراها مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن قمة عربية إسلامية ستُعقَد في العاصمة الدوحة خلال الأيام المقبلة لإقرار مسار ردّ جماعي لردع تل أبيب غداة الاستهداف الإسرائيلي لوفد حركة حماس المفاوض في الدوحة.

ووصف المسؤول القطري في الحوار ذاته الهجوم الإسرائيلي على الدوحة بأنه "إرهاب دولة"، وقال: "لا أجد كلمات تعبّر عن مدى غضبنا من هذا العمل (…)، إنه إرهاب دولة"، وأضاف: "لقد تَعرَّضنا للخيانة".

وأوضح رئيس الوزراء القطري أن قمة عربية إسلامية ستُعقضد في الدوحة خلال الأيام المقبلة لإقرار مسار "رد جماعي" ضد إسرائيل.

والثلاثاء أعلنت إسرائيل مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف قادة لحماس في قطر، فيما أعلنت حماس أن وفدها المفاوض بقيادة رئيسها بغزة خليل الحية نجا من محاولة الاغتيال، فيما استُشهد جهاد لبد مدير مكتب الحية ونجله همام الحية، و3 مرافقين هم عبد الله عبد الواحد، ومؤمن حسونة، وأحمد المملوك.

وقال رئيس وزراء قطر إن مناقشات تجري حاليّاً لبحث ردّ على إسرائيل مع الشركاء الإقليميين، مُعرِباً عن أمله أن يكون الردّ "حقيقيّاً لوقف بلطجة إسرائيل" و"مؤثراً لردع إسرائيل" عن اعتداءاتها.

واعتبر أن نتنياهو "يحاول تقويض أي فرصة للاستقرار والسلام" بمهاجمة قيادة حماس في الدوحة، وشدّد على ضرورة تقديم نتنياهو "للعدالة"، وهو مطلوب أصلا للمحكمة الجنائية الدولية.