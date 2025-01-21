تركيا
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دبلوماسية تركية تؤكد في مجلس الأمن أهمية تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة
قالت القائمة بأعمال البعثة الدائمة لتركيا لدى الأمم المتحدة أصلي غُوفَن إنّ وقف إطلاق النار في قطاع غزة يبعث الأمل رغم تأخره، وذلك في كلمتها خلال جلسة رفيعة المستوى بشأن الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني عُقدت في مجلس الأمن الدولي، أمس الاثنين.
دبلوماسية تركية تؤكد في مجلس الأمن أهمية تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة
القائمة بأعمال البعثة الدائمة لتركيا لدى الأمم المتحدة أصلي غُوفَن / AA
21 يناير 2025

أشارت غُوفَن إلى أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يعاني منذ 15 شهراً من آلام كبيرة تحت أنظار المجتمع الدولي، مؤكدةً استشهاد آلاف وتهجير كثيرين قسراً نتيجة الهجمات الإسرائيلية.

وتابعت المتحدثة: "رغم تأخره، فإن وقف إطلاق النار في غزة يبعث الأمل الآن. من المهم للغاية تنفيذ الاتفاقية بالكامل وجعلها دائمة، وإيصال المساعدات الإنسانية الطارئة إلى غزة".

وشددت على أهمية ضمان التزام إسرائيل تعهداتها، مشيرة إلى ضرورة انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية من قطاع غزة وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري ودون انقطاع.

وأكدت غوفن الدور المحوري لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، موضحة أن الأونروا كانت حجر الزاوية في عمليات الإغاثة الإنسانية في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وصباح الأحد، بدأ سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس بعد إبادة جماعية ارتكبتها إسرائيل بدعم أمريكي على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلّفت أكثر من 157 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

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