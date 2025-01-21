أشارت غُوفَن إلى أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يعاني منذ 15 شهراً من آلام كبيرة تحت أنظار المجتمع الدولي، مؤكدةً استشهاد آلاف وتهجير كثيرين قسراً نتيجة الهجمات الإسرائيلية.

وتابعت المتحدثة: "رغم تأخره، فإن وقف إطلاق النار في غزة يبعث الأمل الآن. من المهم للغاية تنفيذ الاتفاقية بالكامل وجعلها دائمة، وإيصال المساعدات الإنسانية الطارئة إلى غزة".

وشددت على أهمية ضمان التزام إسرائيل تعهداتها، مشيرة إلى ضرورة انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية من قطاع غزة وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري ودون انقطاع.

وأكدت غوفن الدور المحوري لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، موضحة أن الأونروا كانت حجر الزاوية في عمليات الإغاثة الإنسانية في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وصباح الأحد، بدأ سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس بعد إبادة جماعية ارتكبتها إسرائيل بدعم أمريكي على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلّفت أكثر من 157 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.