سياسة
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مفاوضات إسطنبول.. روسيا تقدم مذكرتين إلى أوكرانيا لوقف إطلاق النار
قدمت روسيا مذكرتين لوقف إطلاق النار إلى أوكرانيا خلال مفاوضات السلام التي جرت بين البلدين في إسطنبول. ونشرت وكالة الأنباء الروسية "تاس" اليوم الثلاثاء، نص المذكرة التي عرضتها روسيا عقب المحادثات التي عُقدت في قصر تشيراغان بإسطنبول.
مفاوضات إسطنبول.. روسيا تقدم مذكرتين إلى أوكرانيا لوقف إطلاق النار
أعضاء الوفد الروسي، بقيادة المستشار الرئاسي فلاديمير ميدينسكي، في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا، في إسطنبول. / Reuters
منذ 2 ساعات

ويتضمن الخيار الأول في المذكرة انسحاب الجيش الأوكراني من مناطق خيرسون، وزابوريجيا، ودونباس، ولوغانسك. أما الخيار الثاني فيقترح حظر إعادة انتشار القوات داخل أوكرانيا، ووقف التعبئة والتسليح الأجنبي، وبدء إجراءات التسريح العسكري، مع استبعاد الوجود العسكري لأي دولة ثالثة.

كما تضمنت المذكرة، في قسم بعنوان "المعايير الأساسية للحل النهائي"، بنوداً تقضي بحياد أوكرانيا ورفض انضمامها إلى التحالفات العسكرية، بالإضافة إلى عدم امتلاكها أسلحة نووية وتقليل حجم قواتها. كما تطالب بالاعتراف الدولي بالقرم وخيرسون وزاباروجيا ودونباس ولوغانسك كمناطق روسية، ورفع العقوبات المفروضة على موسكو.

وشملت البنود أيضاً التنازل المتبادل عن المطالبات بالتعويضات الناتجة عن النزاع، وضمان حقوق السكان الناطقين بالروسية، ورفع القيود على أنشطة الكنيسة الأرثوذكسية، وحظر تمجيد النازية، فضلاً عن استعادة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية تدريجياً، بما في ذلك مرور الغاز الطبيعي.

واستضافت إسطنبول يوم أمس الاثنين، جولة ثانية من المحادثات الروسية-الأوكرانية الرامية لإنهاء الحرب المستمرة منذ 2022. وشارك وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في الاجتماع إلى جانب الوفد الروسي برئاسة فلاديمير ميدينسكي مستشار الرئيس، والوفد الأوكراني برئاسة وزير الدفاع رستم عمروف.

وفي 15 و16 مايو/أيار الماضي، استضافت إسطنبول مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا انتهت بالتوصل إلى اتفاق على تبادل 2000 أسير بين البلدين.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.

مصدر:TRT ARABI
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