تركيا
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وزير خارجية اليونان يشيد بتقارب العلاقات مع تركيا ويؤكد أهمية الحفاظ على الهدوء
أشاد وزير الخارجية اليوناني جورجيوس جيرابيتريتيس، أمس الأربعاء، بالتقارب في العلاقات الثنائية بين بلاده وتركيا، مؤكداً أهمية الحفاظ على الهدوء والتفاهم المتبادل بينهما. جاء ذلك في تصريحات لجيرابيتريتيس لصحيفة "تو فيما" اليونانية.
وزير خارجية اليونان يشيد بتقارب العلاقات مع تركيا ويؤكد أهمية الحفاظ على الهدوء
لقاء سابق لوزيري الخارجية التركي واليوناني / AFP
10 أبريل 2025

وقال الوزير اليوناني إن عملية التقارب في العلاقات الثنائية مع تركيا تسير بسلاسة في إطار تدابير بناء الثقة وجدول أعمال إيجابي وقنوات الحوار الأخرى. وأشار إلى أن هذا التقارب تمخضت عنه نتائج مثمرة للغاية خلال العامين الماضيين.

وأضاف: "لتزاحم عديد من القضايا التي قد تثير التوتر، فإن الحفاظ على الهدوء والتفاهم المتبادل يكتسي أهمية بالغة". وأوضح أن اليونان ترغب في إيجاد مساحات مشتركة تمكّن البلدين من المضي معاً.

وأعرب جيرابيتريتيس عن سعادته وتفاؤله حيال النشاط المتعلق بمفاوضات قضية قبرص، مؤكداً أن الوضع الدولي يتطلب التوحد وليس الانقسامات.

وتعاني قبرص منذ 1974 انقساماً بين شطرين، تركي في الشمال ويوناني في الجنوب، وفي 2004 رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.

ومنذ انهيار محادثات إعادة توحيد قبرص التي جرت برعاية الأمم المتحدة في كرانس مونتانا بسويسرا في يوليو/تموز 2017 لم تجر أي مفاوضات رسمية بوساطة أممية لتسوية النزاع في الجزيرة.

مصدر:TRT Arabi
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