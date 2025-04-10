وقال الوزير اليوناني إن عملية التقارب في العلاقات الثنائية مع تركيا تسير بسلاسة في إطار تدابير بناء الثقة وجدول أعمال إيجابي وقنوات الحوار الأخرى. وأشار إلى أن هذا التقارب تمخضت عنه نتائج مثمرة للغاية خلال العامين الماضيين.

وأضاف: "لتزاحم عديد من القضايا التي قد تثير التوتر، فإن الحفاظ على الهدوء والتفاهم المتبادل يكتسي أهمية بالغة". وأوضح أن اليونان ترغب في إيجاد مساحات مشتركة تمكّن البلدين من المضي معاً.

وأعرب جيرابيتريتيس عن سعادته وتفاؤله حيال النشاط المتعلق بمفاوضات قضية قبرص، مؤكداً أن الوضع الدولي يتطلب التوحد وليس الانقسامات.

وتعاني قبرص منذ 1974 انقساماً بين شطرين، تركي في الشمال ويوناني في الجنوب، وفي 2004 رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.

ومنذ انهيار محادثات إعادة توحيد قبرص التي جرت برعاية الأمم المتحدة في كرانس مونتانا بسويسرا في يوليو/تموز 2017 لم تجر أي مفاوضات رسمية بوساطة أممية لتسوية النزاع في الجزيرة.