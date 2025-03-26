سياسة
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ترمب يشيد بتركيا ورئيسها أردوغان
في أخبارنا لهذا اليوم.. ترمب يشيد بتركيا ورئيسها أردوغان، والجيش السوداني يعلن سيطرته على مناطق عدة في البلاد
ترمب يشيد بتركيا ورئيسها أردوغان / TRT Global
26 مارس 2025

”بلد جيد وقائد جيد“.. هكذا رد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على مرشحه لمنصب السفير الأمريكي في أنقرة توم باراك، بعد أن وصف الأخير تركيا بأنها واحدة من أقدم الحضارات.

بعد انسحاب قوات الدعم السريع من مناطق عدة في السودان.. الجيش السوداني يعلن استمرار عملياته في تطهير البلاد منها، مؤكداً إحرازه تقدماً على محاور عدة، منها الخرطوم وولايتا النيل الأبيض وجنوب كردفان.

مستشار الأمن القومي الأمريكي يعلق على التسريب الأمني بشأن اليمن قال مايك والتز، إنه يتحمل كامل المسؤولية عن الخرق الأمني الفاضح الذي حصل من جراء ضم صحفي خطأ إلى مجموعة مراسلة سرية، ناقش خلالها عدد من كبار المسؤولين شن غارات ضد الحوثيين في اليمن.

مصدر:TRT Arabi
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