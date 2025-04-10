وارتفعت حصيلة ضحايا "مجزرة الشجاعية" شرق مدينة غزة، الأربعاء، إلى 38 شهيداً و85 مصاباً، ضمن الإبادة الإسرائيلية المستمرة منذ 18 شهراً.

وصباح الأربعاء، أبلغ الدفاع المدني عن استشهاد 23 فلسطينياً بينهم 8 أطفال و8 سيدات، وإصابة 60 آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف عدة مبان في شارع بغداد بحي الشجاعية. وأشار متحدث الدفاع المدني محمود بصل، حينها، إلى أن 34 شخصاً لا يزالون في عداد المفقودين تحت أنقاض المنازل المستهدفة، من بينهم 19 من عائلة واحدة بينهم أطفال ونساء.

واستهدفت المقاتلات الإسرائيلية عدداً من المنازل المتلاصقة في حي الشجاعية تعود لعائلات أبو عمشة وأبو حليمة وأبو الكاس وأبو العطا، ما خلف دماراً واسعاً في المنطقة.

وتداول ناشطون فلسطينيون منشورات على فيسبوك لأفراد من عائلة "أبو العطا" بينهم واحد للفلسطينية أميرة أبو العطا، وهي تستنجد عبر منشور قائلة: "والدتي وأخواتي تحت الأنقاض بالشجاعية".

وفي خان يونس، استشهد 3 فلسطينيين في غارة شنتها قوات الاحتلال جنوبي قطاع غزة، ونُقل عدد من المصابين إلى "مستشفى ناصر" بخان يونس لتلقي العلاج.

وفي جنوب قطاع غزة، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات عنيفة على منطقة موراج، شمال شرقي مدينة رفح، فيما ت تواصل قوات الاحتلال اجتياحها وحصارها لمدينة رفح، بالتزامن مع قصف ونسف لمنازل في مختلف أحياء المدينة.

وشيع الفلسطينيون في خان يونس جثامين شهداء الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة في المدينة. وأدى الفلسطينيون صلاة الجنازة في مستشفى ناصر، ثم نُقلت الجثامين إلى مثواها الأخير. وشن الاحتلال غارة على خيمة تؤوي نازحين غربي خان يونس أدت إلى استشهاد مُسن وامرأة، بينما استشهد فلسطينيون متأثرين بجراحهم في غارات غربي المدينة.

في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إن عملياته البرية في قطاع غزة متواصلة. وجاء في بيان للجيش أن سلاح الجو استهدف، خلال الـ24 الساعة الأخيرة، نحو 45 هدفاً في أنحاء متفرقة من القطاع.

من جانبها، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن جيش الاحتلال ارتكب مجزر دموية في حي الشجاعية، شرقي مدينة غزة، وأضافت في بيان، أنّ الجرائم الوحشية التي تُرتكب أمام سمع وبصر العالم ضد مدنيين أبرياء عزل لن تمر بلا حساب، ولن تسقط بالتقادم.

ولفتت حماس إلى أن بقاء المواقف العربية والإسلامية أسيرة التصريحات والإدانات الخجولة أمر لم يعد مقبولاً، وأكدت أنه لا يعقل أن يُترك الشعب الفلسطيني وحيداً في هذه المواجهة المصيرية، من دون سند حقيقي يرتقي إلى حجم التحدي والجريمة.

ودعت حماس قادة الدول العربية والإسلامية للضغط على الاحتلال وداعميه في واشنطن، لوقف العدوان ورفع الحصار. وطالبت الدول التي تقيم علاقات مع الاحتلال بقطعها، وإغلاق السفارات الإسرائيلية فيها، نصرة لدماء الأبرياء.

ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس/آذار الماضي، قتلت إسرائيل 1482 فلسطينياً وأصابت 3688 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة بالقطاع الأربعاء.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 166 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.​​​​​​​​​​​​​​