سياسة
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عمليتي طعن في الضفة
في أخبارنا لهذا اليوم: استشهاد فلسطيني وإصابة 5 جنود إسرائيليين في عمليتَي إطلاق نار وطعن، وانفجارات تهز بورتسودان واستهداف لأكبر قاعدة بحرية
دقائق الذروة / TRT Global
8 مايو 2005

قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيا، فيما أصيب خمسة جنود إسرائيليين في إطلاق نار ودهس وطعن شمال وجنوب الضفة الغربية المحتلة، وثمنت حركة حماس العملية وقالت إنها تأتي في سياق الرد على مجازر الاحتلال وجرائمه البشعة بحق الفلسطينيين.

في سياق آخر، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن بلاده ستعمل على رفع العقوبات الأوروبية تدريجيا عن سوريا، لإعادة إعمارها وتسهيل عودة اللاجئين، وعلى الإدارة الأمريكية أن تعمل على رفعها.

من جانبه، قال الرئيس السوري أحمد الشرع: "نجري مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل عبر وسطاء لتهدئة الأوضاع، حتى لا تصل الأمور إلى حد تفقد فيه السيطرة من كلا الطرفين".

على صعيد مختلف، دخلت حيز التنفيذ، فجر الخميس، هدنة لمدة ثلاثة أيام بين موسكو وكييف أمر بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة إحياء ذكرى النصر على ألمانيا النازية، حسب ما ذكرت وسائل إعلام روسية رسمية.

وفي شأن آخر، صرح وزير التجارة التركي عمر بولاط بأن العلاقات الاقتصادية بين بلاده وبريطانيا تزداد قوة يوميا، وأنها تمهد الطريق لتوقيع اتفاقية التجارة الحرة المحدثة قريبا.

ختاما.. قال الجيش السوداني إن أنظمة الدفاع المضادة للطائرات اعترضت طائرات مسيرة استهدفت قاعدة بحرية في بورتسودان وأسقطت معظمها.

مصدر:TRT Arabi
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