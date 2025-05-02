سياسة
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استهداف إسرائيلي لمنطقة قرب القصر الرئاسي في دمشق
في أخبارنا لهذا اليوم: الاحتلال يستهدف منطقة قرب القصر الرئاسي في دمشق.. ونتنياهو يقول إنها رسالة واضحة إلى النظام السوري، ووزير الصناعة التركي يؤكّد إمكانية تحويل قبرص التركية إلى "جزيرة معلوماتية"
دقائق الذروة / TRT Global
2 مايو 2005

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر الجمعة، شن غارات جوية على منطقة مجاورة للقصر الرئاسي في دمشق، فيما ذكر بيان صادر عن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، أن "الهجوم رسالة واضحة إلى النظام السوري".

في سياق آخر، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قتل وإصابة عدد من العسكريين الإسرائيليين جراء "عملية مركبة" نفذتها في حي تل السلطان بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة قبل أيام.

من جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، إنه "بعد انطلاق صفارات الإنذار مؤخرا في مناطق عدة في إسرائيل، اعترض صاروخ أطلق من اليمن". وادعى الجيش ان الصاروخ "اعترض بنجاح قبل دخوله الأجواء الإسرائيلية".

شدد زعماء الطائفة الدرزية على رفضهم التقسيم والانفصال، مؤكدين أنهم جزء من سوريا الموحدة.

ختاما، قال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح كاجر، أن من الممكن تحويل جمهورية شمال قبرص التركية إلى "جزيرة معلوماتية". جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح مهرجان "تكنوفيست"، في ليفكوشا عاصمة قبرص التركية.

Source: TRT

مصدر:TRT Arabi
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