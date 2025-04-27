وفي إفادة خطية أمام المحكمة العليا، رداً على إفادة قدمها بار الأسبوع الماضي بشأن قرار الحكومة بإقالته، قال نتنياهو: "ادعاء رونين بار بأنه حذر من اندلاع حرب وأيقظ جميع الأنظمة في البلاد ادعاء كاذب، وتعامل بار مع الأحداث يُعدّ أكبر فشل استخباراتي في تاريخ إسرائيل"، حسب هيئة البث العبرية الرسمية.

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، هاجمت فصائل فلسطينية بغزة عبر عملية سمتها "طوفان الأقصى"، 11 قاعدة عسكرية و22 مستوطنة بمحاذاة القطاع "لإنهاء الحصار الجائر على غزة (الذي استمر 18 عاماً) وإفشال مخططات إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية وفرض سيادتها على المسجد الأقصى".

ويعتبر مسؤولون إسرائيليون أن ما حدث في 7 أكتوبر/تشرين الأول يمثل "أكبر فشل استخباراتي وعسكري"، وألحق أضراراً كبيرة بصورة إسرائيل وجيشها في العالم.

وأضاف نتنياهو: "عام 2023، دفع بار نحو تعزيز الوضع الاقتصادي في القطاع وتجنب الاغتيالات للحفاظ على الهدوء".

كما نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي طلبه من بار ملاحقة قادة حركة الاحتجاج ضد الحكومة، مؤكداً أنه لم يطلب من رئيس الشاباك الولاء الشخصي في حال وقوع أزمة دستورية، حسب الهيئة.

والاثنين الماضي، قدّم بار إفادته إلى المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل) رداً على قرار الحكومة بإقالته. وقال فيها “إن نتنياهو طلب الولاء له شخصياً وليس للمحكمة العليا في حال وقوع أزمة دستورية، فضلاً عن طلبه توظيف "الشاباك" لصالح جمع معلومات استخباراتية عن المشاركين في احتجاجات ونشاطات ضد الحكومة”.

وفي 20 مارس/آذار الماضي، صدقت الحكومة الإسرائيلية على إقالة رئيس الشاباك، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في 10 أبريل/نيسان الجاري. لكن المحكمة العليا جمّدت في 21 مارس/آذار قرار الحكومة إقالة بار، لحين النظر في الالتماسات ضد إقالته.

وبرر نتنياهو قرار إقالة بار بـ"انعدام الثقة" فيه، وذلك ضمن تداعيات أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينما ألمح بار إلى وجود دوافع سياسية وراء قرار رئيس الحكومة، وأن سبب ذلك رفض بار تلبية مطالب نتنياهو بـ"الولاء الشخصي".