ويعكس المشهد داخل المستشفى حجم المأساة، إذ تنبعث أصوات الأجهزة الطبية وأوجه الأطباء المتعبة التي تكشف عن صراع مستمر مع الزمن من أجل إنقاذ الأطفال الذين يعانون الألم منذ لحظة ولادتهم.

ويتنقل الطبيب سعيد صلاح، مدير مستشفى "أصدقاء المريض" بين حضانات الأطفال، مراقباً بعناية فائقة علامات حياتهم، بينما تتعالى أنات الأطفال الضعفاء الذين لا يملكون القدرة على الصراخ بسبب شدة ضعفهم.

وتعاني مستشفيات قطاع غزة نقصاً كبيراً في المستلزمات الطبية والأدوية بسبب الحصار الإسرائيلي، ما يزيد من معاناة المرضى وذويهم.

ومع بداية شهر مارس/آذار، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي استمر 42 يوماً، بينما تنصلت إسرائيل من الدخول في المرحلة الثانية وإنهاء الحرب.

ومع نهاية هذه المرحلة، أغلقت إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى غزة، ما حال دون دخول المساعدات الإنسانية، في خطوة تهدف إلى استخدام التجويع أداة ضغط على حماس للقبول بإملاءاتها.

خطر كبير

وفي هذا السياق، أشار الطبيب صلاح، إلى أن إغلاق المعابر ومنع تدفق الوقود والمستلزمات الطبية يشكل خطراً كبيراً على حياة المرضى، وخصوصاً الأطفال الخدج الذين يحتاجون إلى رعاية خاصة ودرجات حرارة مستقرة، وهو ما يصعب تأمينه في ظل انقطاع الكهرباء.

وأضاف أنه قبل نحو شهر، فقد المستشفى خمسة أطفال بسبب البرد القارس، الذين وصلوا في حالات حرجة، ولكنهم فارقوا الحياة بسبب تأخر وصولهم.

ودعا الطبيب إلى تدخل عاجل والضغط على إسرائيل للسماح بدخول الوقود والمستلزمات الطبية إلى مستشفيات غزة التي تعاني من تداعيات الإبادة المستمرة منذ 16 شهرا.

“أداة حرب”

في هذا السياق، أدانت منظمة "أطباء بلا حدود" الحصار الإسرائيلي، داعية سلطات الاحتلال الإسرائيلية إلى التوقف عن استخدام المساعدات الإنسانية أداة حرب.

وأكدت المنظمة في بيان لها أن المساعدات الإنسانية يجب أن تظل بعيدة عن أي صراع سياسي أو عسكري. وأوضحت المنظمة أنها سلمت آخر شحنات الإمدادات الطبية إلى غزة في 27 فبراير/شباط، وأنها تعمل على زيادة أنشطتها في شمال غزة.

من جهتها، حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من "أزمة إنسانية خطيرة" في قطاع غزة، في ظل تعليق إسرائيل إدخال المساعدات ووقف إمدادات الكهرباء، ما يزيد من تعقيد الوضع، ويهدّد حياة العديد من المرضى.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، دمرت إسرائيل 34 مستشفى من أصل 38، منها حكومية وأهلية، تاركة 4 مستشفيات فقط تعمل بقدرة محدودة رغم تضررها، وسط نقص حاد بالأدوية والمعدات الطبية، بحسب آخر إحصائية للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

كما أخرجت الغارات الإسرائيلية 80 مركزاً صحياً من الخدمة بشكل كامل، إلى جانب تدمير 162 مؤسسة طبية أخرى.

وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.