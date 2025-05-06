وأشادت لجنة بوليتزر بمقالات أبو توهة عن المذبحة الجسدية والنفسية في غزة، التي تجمع بين التغطية العميقة وحميمية المذكرات، لنقل التجربة الفلسطينية لأكثر من عام ونصف من الحرب مع إسرائيل.

وأعلن أبو توهة في في منشور على منصة إكس فوزه بالجائزة، وكتب: "فلتكن أملاً. لتكن حكاية"، مقتبساً قصيدة للشاعر الفلسطيني رفعت العرعير، الذي استشهد في غارة للاحتلال الإسرائيلي على غزة في ديسمبر/تشرين الأول 2023.

كما تأهل مصورون فلسطينيون من وكالة الصحافة الفرنسية إلى نهائيات فئة تصوير الأخبار العاجلة عن "صور مؤثرة" من غزة المحاصرة، ونالوا الثناء لتجسيدهم "الإنسانية الدائمة لشعب غزة وسط الدمار والخسائر الواسعة".

وهيمنت تغطية الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة والحرب في السودان، ومحاولة اغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، على جوائز بوليتزر التي أُعلنت أمس الاثنين في جامعة كولومبيا بنيويورك.

و“بوليتزر” إحدى الجوائز التي تقدّمها سنوياً جامعة كولومبيا بنيويورك في مجالات الصحافة والآداب والموسيقى. وتُعدّ من أرفع الجوائز الممنوحة للصحفيين في الولايات المتحدة الأمريكية، إذ توصف إعلامياً بأنها "أوسكار الصحافة". وقد مُوّلت بداية بمنحة قدمها الإعلامي الأمريكي جوزيف بوليتزر.