أكد متحدث الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن بلاده والولايات المتحدة الأمريكية تعملان بشكل مكثف لتحقيق السلام في أوكرانيا، معرباً عن أمله في أن تسفر هذه الجهود عن نتائج إيجابية.

وقال بيسكوف في تصريح للصحفيين، إن موسكو وواشنطن لديهما إمكانات كبيرة للتعاون في مجال الاقتصاد، وإن التفاعل بينهما يمكن أن يسهم بشكل كبير في استقرار العالم.

وأضاف أنه من غير المقرر إجراء اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترمب في الأيام المقبلة.

وفي إشارة إلى نهج أوروبا تجاه الأزمة الأوكرانية، قال بيسكوف إن دول القارة تواصل العمل على مواصلة الحرب في أوكرانيا ودعم إدارة كييف.

والخميس الماضي، عقد وفدان أمريكي وروسي، اجتماعاً استمر نحو 6 ساعات في القنصلية العامة الروسية في إسطنبول، هو الثاني من نوعه في المدينة، لمناقشة أنشطة البعثات الدبلوماسية بين البلدين.

وفي 18 مارس/آذار الماضي بحث ترمب مع بوتين، التفاصيل المتعلقة بوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا في اتصال استغرق نحو ساعتين ونصف الساعة.

وعقب الاتصال، أعلن ترمب على منصة تروث سوشيال، أنه اتفق مع بوتين على وقف فوري لاستهداف منشآت الطاقة والبنية التحتية في كل من أوكرانيا وروسيا.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعدّه كييف "تدخلاً" في شؤونها. وفي ملف آخر، امتنع بيسكوف عن الرد على مزاعم عرض الولايات المتحدة على إيران نقل احتياطياتها من اليورانيوم المخصب إلى روسيا.