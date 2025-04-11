الحرب على غزة
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الأونروا: نزوح نحو 400 ألف فلسطيني بغزة منذ انهيار وقف إطلاق النار
قدّرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، نزوح 400 ألف شخص في قطاع غزة منذ استئناف جيش الاحتلال الإسرائيلي الإبادة الجماعية في 18 مارس/آذار الماضي.
الأونروا: نزوح نحو 400 ألف فلسطيني بغزة منذ انهيار وقف إطلاق النار
خيام النازحين الفلسطينيين في قطاع غزة / AA
11 أبريل 2025

وقالت الأونروا في منشور على منصة إكس، اليوم الجمعة: "تشير التقديرات إلى نزوح ما يقرب من 400 ألف شخص في غزة عقب انهيار وقف إطلاق النار".

وأشارت إلى أن الفلسطينيين في قطاع غز ة يواجهون "أطول فترة انقطاع للمساعدات والإمدادات التجارية منذ بداية الحرب".

ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، يمنع جيش الاحتلال الإسرائيلي دخول الإمدادات الأساسية من غذاء ومياه لقطاع غزة عقب إغلاقه المعابر ما تسبب بكارثة إنسانية وتفاقم للمجاعة والعطش.

ودعت الأونروا إلى تجديد وقف إطلاق النار فوراً، والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإمدادات التجارية من دون عوائق إلى القطاع.

وبات جيش الاحتلال يمنع الفلسطينيين من دخول 65% من مساحة قطاع غزة بصفتها "مناطق عازلة" وفق زعمه، أو تحت إنذار الإخلاء، وفق ما أكد تقرير صدر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" في 7 أبريل/نيسان الجاري.

وحتى 18 مارس/آذار، حينما انسحبت إسرائيل أحادياً من اتفاق وقف إطلاق النار، كانت "المناطق العازلة"، التي يمنع جيش الاحتلال الدخول إليها تقدر بنحو 17% من مساحة قطاع غزة.

ومطلع الشهر الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة "حماس" وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية-قطرية ودعم أمريكي.

وبينما التزمت "حماس" بنود المرحلة الأولى، تنصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، من بدء مرحلته الثانية استجابة للمتطرفين في ائتلافه الحاكم، وفق إعلام عبري.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 166 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

مصدر:TRT Arabi
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