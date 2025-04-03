ونشرت "أسيلسان" اليوم الخميس، بياناً بشأن الاتفاقية على موقع منصة الإفصاح العام "KAP".

جاء في البيان: "وقَّعت شركة أسيلسان عقود تصدير مع عميل في منطقة المحيط الهادئ، يتعلق بالبيع المباشر لأنظمة رادارات وأسلحة، وأنظمة دفاع جوي وربط البيانات للمنصات البحرية، بقيمة إجمالية تبلغ 52.7 مليون دولار".

ولم تكشف الشركة عن الجهة التي وقَّعت معها العقد.

تأسست "أسيلسان" عام 1975 بمبادرة من مؤسسة "تعزيز القوات المسلحة التركية"، بهدف تلبية احتياجات الجيش التركي في مجال أجهزة الاتصالات، وتشتهر بصناعة أنظمة وأجهزة إلكترونية لأغراض عسكرية.​​

​​​​​وتعد "أسيلسان" من الشركات التركية الرائدة في تصميم وإنتاج وتركيب أدوات وأنظمة الاتصالات بين القوات البرية والجوية والبحرية، وفقاً للمعايير العسكرية.