لبنان
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الاحتلال يواصل خرق وقف النار بلبنان ويقتل شخصين بغارة على بعلبك
قُتل شخصان وأصيب آخران، مساء اليوم الثلاثاء، بغارة شنتها مسيّرة إسرائيلية على قضاء بعلبك شرقي لبنان، في مواصلة لخروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
الاحتلال يواصل خرق وقف النار بلبنان ويقتل شخصين بغارة على بعلبك
الاحتلال الإسرائيلي يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار ويقتل شخصين بغارة على بعلبك شرقي لبنان / صورة: AA (AA) / AA Archive
26 فبراير 2025

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن مسيّرة إسرائيلية شنت غارة على محلة الشعرة بمنطقة جنتا الواقعة في قضاء بعلبك بمحافظة بعلبك الهرمل على تخوم سلسلة جبال لبنان الشرقية.

وأضافت أن الغارة "أسفرت عن سقوط شهيدين وجريحين". بينما حلق الطيران الحربي الإسرائيلي على علو متوسط في أجواء مدينة الهرمل في المحافظة ذاتها.

وفي قضاء صور بمحافظة الجنوب، ألقى جيش الاحتلال الإسرائيلي قنابل مضيئة بين بلدتي علما الشعب والناقورة. كما سُجل تحليق لمسيرة إسرائيلية في أجواء مدينة صيدا مركز القضاء.

وبذلك، يرتفع إجمالي خروقات إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار منذ سريانه إلى 1033، ما خلّف 81 قتيلاً و279 جريحاً على الأقل، وفق بيانات رسمية لبنانية.

وكان من المفترض أن تستكمل إسرائيل انسحابها الكامل من جنوب لبنان بحلول فجر 26 يناير/كانون الثاني الماضي، وفقاً لاتفاق وقف إطلاق النار، لكنها طلبت تمديد المهلة حتى 18 فبراير/شباط الجاري.

ورغم مضي فترة تمديد المهلة، واصلت إسرائيل المماطلة بالإبقاء على وجودها في 5 تلال داخل الأراضي اللبنانية على طول الخط الأزرق (المحدد لخطوط انسحاب إسرائيل من لبنان عام 2000)، من دون أن تعلن حتى الساعة موعداً رسمياً للانسحاب منها.

وبدأ عدوان إسرائيل على لبنان في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتحول لحرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول الماضي، ما خلّف 4 آلاف و112 قتيلاً و16 ألفاً و903 جرحى، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

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