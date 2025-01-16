سياسة
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صحيفة: ترمب يفكر بالحفاظ على تطبيق تيك توك مؤقتاً في أمريكا
أفادت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، اليوم الخميس، بأن الرئيس المنتخب دونالد ترمب يدرس إصدار أمر تنفيذي بمجرد توليه منصبه يقضي بتعليق حظر تطبيق تيك توك أو بيعه لمدة تتراوح بين 60 و90 يوماً.
صحيفة: ترمب يفكر بالحفاظ على تطبيق تيك توك مؤقتاً في أمريكا
واشنطن بوست: ترمب يدرس أمراً تنفيذياً بتعليق حظر أو بيع تيك توك / Reuters
16 يناير 2025

وسيسعى الأمر التنفيذي المحتمل للسماح لمستخدمي تيك توك الأمريكيين البالغ عددهم 170 مليوناً بمواصلة استخدام التطبيق لفترة زمنية معينة فيما تفرز الإدارة مَن يمكنه شراء التطبيق.

وقال ترمب، الذي أيَّد حظر تيك توك في ولايته الأولى رئيساً، مؤخراً، إنه يريد إبقاء التطبيق، حتى إنه نشر مقطع فيديو لتيك توك في يونيو/حزيران قال فيه إنه يريد "إنقاذ تيك توك".

وفي الشهر الماضي، طلب من المحكمة العليا وقف القانون حتى تتمكن إدارته القادمة من التوصل إلى اتفاق لإبقاء تيك توك متاحاً للأمريكيين.

ولم يتبقَّ أمام تيك توك وبايت دانس، الشركة الأم ومقرها الصين، سوى أقل من 4 أيام قبل حظر التطبيق في الولايات المتحدة، إذا لم ينفّذ عملية بيع لمشترٍ أمريكي.

وأقر الرئيس الأمريكي جو بايدن في أبريل/نيسان الماضي قانوناً يُلزم بايت دانس ببيع أصولها في الولايات المتحدة بحلول 19 يناير/كانون الثاني الجاري أو حظر أعمالها في الولايات المتحدة.

ونظراً إلى أن الحظر سيحدث قبل يوم واحد من تولي ترمب منصبه، فإن الأمر التنفيذي الصادر في 20 يناير/كانون الثاني لن يكون حتى محاولة في اللحظة الأخيرة لإنقاذ تيك توك -فقد جرى حظره بالفعل في تلك المرحلة.

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