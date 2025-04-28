سياسة
1 دقيقة قراءة
إهمال في إجراءات السلامة.. تحقيق إيراني أوَّلي يكشف عن أسباب انفجار ميناء رجائي
كشفت وسائل إعلام إيرانية عن نتائج أولية للتحقيقات التي تُجريها السلطات في أسباب وملابسات الانفجار الذي هز ميناء الشهيد رجائي في بندر عباس، جنوبي إيران، الذي أودى بحياة 70 شخصاً، فيما تجاوز عدد المصابين في الحادثة الألف.
إهمال في إجراءات السلامة.. تحقيق إيراني أوَّلي يكشف عن أسباب انفجار ميناء رجائي
تحقيق إيراني أوَّلي يكشف عن أسباب انفجارات ميناء رجائي / Reuters
28 أبريل 2025

وقالت لجنة التحقيق عن أسباب الحريق إنه ثبت وجود إهمال في الالتزام بإجراءات السلامة في الميناء.

ونقلت وكالة فارس عن وزير الداخلية إسكندر مؤمني، إعلانه وجود تقصير من إحدى الشركات الخاصة، تسبب في انفجار ميناء رجائي، مؤكداً أنه جرى استدعاء المسؤولين عن التقصير للتحقيق معهم.

وذكرت الوكالة أن التحقيقات الأولية كشفت عن وجود مواد خطيرة قابلة للاشتعال بميناء رجائي استوردها القطاع الخاص. وأفادت بأن الرياح تسببت مجدداً في اشتعال نيران متفرقة في 5 نقاط بميناء رجائي بمدينة بندر عباس.

وأعلن مدير عام إدارة الأزمات بمحافظة هرمزغان مهرداد حسن زادة، في تصريح له الاثنين، ارتفاع عدد ضحايا انفجار ميناء رجائي إلى 70 شخصاً، وفقاً لوكالة مهر للأنباء.

وقال حسن زادة إن عدد المصابين في الحادثة تجاوز الألف، منهم 138 ما زالوا يرقدون في المستشفيات، في حين خرج الباقون بعد تلقي العلاج اللازم. ونُقل المصابون إلى 5 مستشفيات لتلقي العلاج، وشاركت 70 سيارة إسعاف في نقل المصابين في هذه الحادثة، 50 منها تابعة للقوة البحرية للحرس الثوري.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us