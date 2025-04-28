وقالت لجنة التحقيق عن أسباب الحريق إنه ثبت وجود إهمال في الالتزام بإجراءات السلامة في الميناء.

ونقلت وكالة فارس عن وزير الداخلية إسكندر مؤمني، إعلانه وجود تقصير من إحدى الشركات الخاصة، تسبب في انفجار ميناء رجائي، مؤكداً أنه جرى استدعاء المسؤولين عن التقصير للتحقيق معهم.

وذكرت الوكالة أن التحقيقات الأولية كشفت عن وجود مواد خطيرة قابلة للاشتعال بميناء رجائي استوردها القطاع الخاص. وأفادت بأن الرياح تسببت مجدداً في اشتعال نيران متفرقة في 5 نقاط بميناء رجائي بمدينة بندر عباس.

وأعلن مدير عام إدارة الأزمات بمحافظة هرمزغان مهرداد حسن زادة، في تصريح له الاثنين، ارتفاع عدد ضحايا انفجار ميناء رجائي إلى 70 شخصاً، وفقاً لوكالة مهر للأنباء.

وقال حسن زادة إن عدد المصابين في الحادثة تجاوز الألف، منهم 138 ما زالوا يرقدون في المستشفيات، في حين خرج الباقون بعد تلقي العلاج اللازم. ونُقل المصابون إلى 5 مستشفيات لتلقي العلاج، وشاركت 70 سيارة إسعاف في نقل المصابين في هذه الحادثة، 50 منها تابعة للقوة البحرية للحرس الثوري.