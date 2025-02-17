تركيا
2 دقيقة قراءة
رئيس البرلمان التركي: نرفض مقترحات تهجير الشعب الفلسطيني من غزة
أكد رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش اليوم الاثنين، أنه من غير الممكن قبول أو طرح أو حتى الحديث عن مقترحات تؤدي إلى تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة.
رئيس البرلمان التركي: نرفض مقترحات تهجير الشعب الفلسطيني من غزة
طوكيو.. رئيس البرلمان التركي يلتقي ولي العهد الياباني / AA Archive
17 فبراير 2025

وفي كلمة له خلال زيارة رسمية يجريها إلى اليابان، شدد قورتولموش على أن تركيا لن تقبل بأي محاولات لتشريد الفلسطينيين أو تغيير واقعهم في غزة، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك بشكل جاد لحماية حقوق الشعب الفلسطيني.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، التقى قورتولموش، ولي العهد الياباني أكيشينو في قصر أكاساكا، على هامش زيارته الرسمية إلى اليابان. وحضر اللقاء حرم رئيس البرلمان سيفغي قورتولموش، والأميرة أكيشينو.

ونشر قورتولموش عبر حسابه على منصة "إكس" بخصوص زيارته: "التقينا ولي عهد اليابان أكيشينو في طوكيو".

وأكمل: "أتمنى أن تصبح الصداقة التركية اليابانية أقوى في المجالات كافة، كذلك أُعرب عن ارتياحي للروابط التاريخية والعميقة بين بلدينا، كما أود شكر ولي العهد والأميرة أكيشينو على كرم ضيافتهما".

وأمس بدأ رئيس البرلمان التركي زيارة رسمية إلى اليابان زار خلالها مسجد طوكيو ومعهد "يونس إمره" الثقافي التركي في العاصمة طوكيو.

وفي كلمة ألقاها خلال برنامج نظمه المعهد، أكد قورتولموش أن القواسم المشتركة التاريخية بين بين تركيا واليابان عززت العلاقات بين البلدين.

والأسبوع الماضي، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بمؤتمر صحفي جمعه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، عزم بلاده الاستيلاء على غزة بعد تهجير كامل سكانه من الفلسطينيين إلى دول أخرى.

ومنذ 25 يناير/كانون الثاني الماضي، يروج ترمب مخطط نقل فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو الأمر الذي رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى، ومنظمات إقليمية ودولية.

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت نحو 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us