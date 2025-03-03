وأوضح متحدث باسم الشرطة أن سيارة دهست حشداً من الناس في مدينة مانهايم غرب ألمانيا. وأعلنت الشرطة المحلية أنّ تدخلاً أمنياً يجري وسط المدينة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

ووقع ذلك في وقت تجمّعت فيه حشود في مدن بمناطق عدة، منها منطقة راينلاند في ألمانيا، لحضور استعراضات احتفالية في موسم الكرنفال.

وذكر موقع مانهايم 24 الإخباري على الإنترنت أن سيارة رياضية متعددة الاستخدامات (إس يو في) سوداء أسرعت صوب الحشد، مما أسفر عن إصابة عديد بجروح بالغة.

وقال متحدث باسم الشرطة الألمانية لقناة إن تي في التليفزيونية إنّ عملية للشرطة جارية في مدينة مانهايم بغرب البلاد اليوم الاثنين في أعقاب حادث "خطير". وأضاف المتحدث أن الشرطة ليس لديها حتى الآن معلومات عن المشتبه به، وليس بوسعها تأكيد صحة التقارير عن وقوع إصابات.

ومسألة الأمن شاغل أساسيّ في ألمانيا بعد سلسلة من الهجمات العنيفة، منها أيضاً واقعة دهس بسيارة في ماغدبرغ في ديسمبر/كانون الأول، وأخرى في ميونخ الشهر الماضي، وواقعة طعن بمانهايم في مايو/أيار 2024.

يشار إلى أن قوات الشرطة في حالة تأهب مرتفعة خلال فترة الكرنفالات هذا العام، بعد أن دعت حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية المتطرف إلى شن هجمات خلالها في كولونيا ونورمبرغ.