وأوضح المتحدث العسكري للجماعة، يحيى سريع، في بيان متلفز، أن الهجوم جاء "رداً على استمرار العدوان الأمريكي على اليمن"، مشيراً إلى أن الاشتباك استمر لساعات، وأسفر عن إفشال "هجوم معادٍ كان العدو يحضر لشنه على بلدنا".

وأضاف سريع أن قوات جماعته ستواصل التصعيد "وفق توجيهات زعيم الجماعة"، مؤكداً استمرار حظر الملاحة الإسرائيلية حتى رفع الحصار عن قطاع غزة.

ومساء الأحد، أعلن زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، أن قرار حظر الملاحة سيشمل الولايات المتحدة (بجانب إسرائيل) ما دامت قد استمرت في عدوانها".

وفي نفس اليوم أعلنت الجماعة اليمنية أنها استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان" والقطع الحربية التابعة لها شمال البحر الأحمر بـ18 صاروخاً باليستياً ومجنحاً وطائرة مسيرة.

وكانت واشنطن قد أكدت في وقت سابق استهداف مواقع للحوثيين رداً على تهديداتهم الملاحة الدولية.

وفي هذا السياق، أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، مايك والتز، أمس الأحد، في مقابلة مع "إيه بي سي نيوز"، أن الضربات الجوية الأمريكية الأخيرة "حيّدت عدداً كبيراً من قادة الحوثيين"، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

وأشار والتز إلى أن هذه العمليات تختلف عن تلك التي نُفذت خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، إذ تركز الآن على "محاسبة إيران" التي تُتهم بدعم الحوثيين في استهداف السفن الحربية والتجارية وتهديد الممرات البحرية الاستراتيجية.

بدوره، ادعى وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، في مقابلة مع نفس القناة التليفزيونية، أن الهجمات ضد الحوثيين "تمثل خدمة جليلة للعالم"، مشيراً إلى أن الجماعة استهدفت البحرية الأمريكية 174 مرة، والسفن التجارية 145 مرة خلال الأشهر الـ18 الماضية.

وشدد روبيو على أن بلاده لن تسمح للحوثيين بالتحكم في حركة الملاحة عبر البحر الأحمر، مضيفاً أن واشنطن ستواصل ضرباتها "حتى يصبح الحوثيون غير قادرين على تنفيذ مزيد من الهجمات".

والسبت، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أمر الجيش بشن "هجوم كبير" ضد الحوثيين في اليمن، أسفر حتى مساء الأحد عن مقتل 53 شخصاً وإصابة 98 آخرين، وفق جماعة الحوثي.

وتعد هذه أول ضربات على اليمن منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس بغزة في 19 يناير/كانون الثاني 2025.

و"تضامناً مع قطاع غزة" في مواجهة الإبادة باشرت جماعة الحوثي منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر أو في أي مكان تطاله بصواريخ ومسيّرات.

كما شن الحوثيون من حين لآخر هجمات بصواريخ ومسيّرات على إسرائيل، بعضها استهدف تل أبيب (وسط)، قبل أن يوقفوا هذه الهجمات مع دخول وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ.

وبعد خرق إسرائيل الاتفاق وإغلاق المعابر مجدداً لمنع دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، مع مطلع مارس/آذار تزامناً مع شهر رمضان، أعلنت جماعة الحوثي استئناف عملياتها ضد سفن إسرائيل للضغط عليها لكسر حصار غزة.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.​​​​​​​