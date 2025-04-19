سوريا الجديدة
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واشنطن تدعو مواطنيها لمغادرة سوريا بزعم امتلاكها "معلومات موثوقة" عن هجمات وشيكة
دعت وزارة الخارجية الأمريكية مواطنيها إلى تجنب السفر إلى سوريا، بزعم امتلاكها "معلومات وثيقة" تفيد باحتمال وقوع "هجمات وشيكة" في هذا البلد العربي.
واشنطن تدعو مواطنيها لمغادرة سوريا بزعم امتلاكها "معلومات موثوقة" عن هجمات وشيكة
واشنطن تدعو مواطنيها لمغادرة سوريا / Reuters
19 أبريل 2025

وقالت الوزارة في بيان نشرته سفارة الولايات المتحدة لدى دمشق على موقعها الإلكتروني، إنها "تتابع معلومات موثوقة تتعلق بهجمات وشيكة محتملة، بما في ذلك مواقع يرتادها السياح"، دون الكشف عن مصدر المعلومات أو الجهات التي يُزعم بأنها تخطط للهجمات.

وأضافت أنها لهذا السبب "أصدرت تحذيراً بشأن السفر إلى سوريا من المستوى الرابع، وهو الأعلى ضمن نظام تحذيرات السفر الأمريكي المكوّن من 4 مستويات، ويعني ممنوع السفر".

وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن "هذا التحذير يظل سارياً"، مدعية أنه "لا ينبغي اعتبار أي جزء من سوريا بمأمن من العنف".

وتابعت: "الهجمات قد تُنفذ دون سابق إنذار، وقد تستهدف فعاليات عامة، أو فنادق، أو نوادي، أو مطاعم، دأو ور عبادة، أو مدارس، أو حدائق، أو مراكز تسوّق، أو وسائل نقل عام، أو مناطق تشهد تجمعات سكانية كبيرة".

ولفتت وزارة الخارجية إلى أن السفارة الأمريكية في دمشق لا تزال مغلقة، ولا يمكنها تقديم خدمات قنصلية، وأن على المواطنين الأمريكيين الموجودين في سوريا التواصل مع قسم رعاية المصالح الأمريكية في سفارة تشيكيا، في حال الحاجة إلى مساعدة طارئة.

وكانت الولايات المتحدة أصدرت تحذيرات مماثلة بشأن السفر إلى سوريا في 3 و10 و18 مارس/آذار الماضي، متذرعة بـ"معلومات عن هجمات وشيكة"، دون أن يتم تأكيد وقوع أي منها.

ويأتي هذا التحذير بعد أسابيع من قيام وزارة الخارجية الأمريكية بتخفيض الوضع الدبلوماسي للبعثة السورية لدى الأمم المتحدة، إذ أكدت، في 11 أبريل/نيسان الجاري، أنها لا تعترف بأي كيان حالياً بوصفة "حكومة شرعية" لسوريا.

وبموجب هذا القرار، جرى تعديل تأشيرات أعضاء البعثة السورية من تأشيرات دبلوماسية إلى تأشيرات مخصصة لأشخاص يمثلون حكومات لا تعترف بها الولايات المتحدة.

ووفق ما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية الخميس، أبلغت الولايات المتحدة الإدارة السورية الجديدة شروطها لتطبيع العلاقات، من بينها اتخاذ إجراءات ضد "المتطرفين" وطرد الجماعات الفلسطينية من البلاد.

إضافة إلى العمل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتأمين الأسلحة الكيميائية المتبقية من النظام المخلوع، وكذلك تأمين احتياطيات اليورانيوم، وتعيين مسؤول اتصال للعثور على 14 مواطناً أمريكياً مفقودين في سوريا.

وبسطت فصائل سورية في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، سيطرتها على العاصمة دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاماً من حزب البعث الدموي، و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.

وفي 29 يناير/كانون الثاني 2025، أعلنت الإدارة السورية الجديدة تعيين الشرع، رئيساً للبلاد خلال مرحلة انتقالية من المقرر أن تستمر خمس سنوات.

مصدر:TRT Arabi
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