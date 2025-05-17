وأضافت هيئة البثّ أن حماس قدمت قائمة بأسماء الأسرى الأحياء والأموات بعد 10 أيام من بدء تنفيذ الصفقة، ووفق المصادر ذاتها يجري التباحث حول إطلاق إسرائيل ما بين 200 و250 أسيراً فلسطينياً، رغم استمرار الخلاف بشأن هذه النقطة.

تأتي هذه المفاوضات التي ترعاها قطر ومصر والولايات المتحدة، بالتزامن مع تصعيد غير مسبوق في قطاع غزة، وسط أنباء إعلامية عبرية عن "زخم" قد يؤدي إلى "اختراق قريب".

وأكدت القناة "13" العبرية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر إبقاء الوفد التفاوضي في الدوحة ليوم إضافي، رغم انتقادات محلية لتفويضه المحدود، مشيرة إلى أن الوفد يتحرك ضمن إطار خطة ويتكوف الأمريكية السابقة، التي رفضها نتنياهو وأبدت حماس استعداداً للتفاعل معها.

في الوقت ذاته يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تصعيد عدوانه، معلناً الجمعة توسيع عملياته ضمن حملة "عربات جدعون" بهدف السيطرة على كامل القطاع.

تزامنت الحملة مع جولة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في المنطقة، إذ خلّفَت غارات الاحتلال خلال 3 أيام فقط أكثر من 378 شهيداً فلسطينياً.

وتفرض إسرائيل حصاراً خانقاً على غزة منذ 18 عاماً، أسفر عن نزوح نحو 1.5 مليون شخص، وتفاقم المجاعة، خصوصاً بعد عرقلة إدخال المساعدات.

وتواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بدعم أمريكي مطلق، ارتكاب إبادة جماعية أودت بحياة نحو 174 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء.