ووفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان، فإنّ المواجهات التي اندلعت في 13 يوليو/تموز الجاري بين الدروز والبدو السُّنة أسفرت عن سقوط 940 قتيلاً، كما تسببت المعارك في نزوح نحو 87 ألف شخص من منازلهم، حسب المنظمة الدولية للهجرة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا، عبر منصة "تليغرام" أنه "جرى إخلاء مدينة السويداء من مقاتلي العشائر كافة، ووقف الاشتباكات داخل أحياء المدينة"، فيما باشرت قوات الأمن الحكومية انتشارها في المنطقة في إطار ما وصفته بـ"مهمة وطنية لحماية المدنيين ووقف الفوضى".

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أعلن السبت، وقفاً لإطلاق النار، متعهداً بحماية الأقليات ومحاسبة جميع المنتهكين من أي طرف. وبدأت القوات الحكومية بالانتشار منذ الثلاثاء، لكنها انسحبت مؤقتاً عقب غارات إسرائيلية استهدفت مواقع حكومية في دمشق، في ظل إعلان إسرائيل نيتها حماية الطائفة الدرزية وتخوفها من تمركز قوات حكومية قرب حدودها.

وفي 13 يوليو/تموز الجاري، اندلعت اشتباكات مسلحة محدودة بين عشائر بدوية ومجموعات درزية بالسويداء، أعقبتها تحركات للقوات الحكومية نحو المنطقة لفرض الأمن، لكنها تعرضت لهجمات من مجموعات درزية خارجة عن القانون أسفرت عن مقتل عشرات الجنود.

وفي إطار مساعيها لاحتواء الأزمة، أعلنت الحكومة السورية 4 اتفاقات لوقف إطلاق النار بالسويداء، كان آخرها صباح السبت.

ولم تصمد اتفاقات وقف إطلاق النار الثلاثة السابقة طويلاً، إذ تجددت الاشتباكات الجمعة، إثر تهجير مجموعة تابعة لحكمت الهجري، أحد مشايخ الدروز في السويداء، عدداً من أبناء عشائر البدو من السُّنة وممارسة الانتهاكات ضدهم.