وأعربت الكويت عن "استنكارها الشديد للحصار الجائر المفروض على قطاع غزة"، واعتبرت ذلك "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتحدياً للشرعية الدولية ولقرارات مجلس الأمن، بما فيها القرار رقم 2417 الذي يجرم استخدام التجويع كسلاح في النزاعات".

وأكد بيان صادر عن وزارة الخارجية الكويتية ضرورة تحرك المجتمع الدولي ومجلس الأمن لتحمُّل مسؤولياتهما القانونية والأخلاقية، والعمل على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، ورفع الحصار فوراً عن سكان غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، ووقف ما وصفته بـ"الإبادة والتجويع الممنهج" بحق الشعب الفلسطيني.

من جانبه، دعا مجلس التعاون الخليجي في بيانٍ المجتمعَ الدولي إلى التحرك العاجل لإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون تأخير أو شروط.

وأعرب الأمين العام للمجلس جاسم البديوي عن إدانة دول الخليج لاستمرار الحصار، واصفاً إياه بأنه "غير إنساني وغير قانوني"، محذراً من تفاقم الكارثة الإنسانية نتيجة نقص الغذاء والدواء وتفشي المجاعة.

وأشار البيان إلى أن هذا الوضع يمثل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، ومبادئ حقوق الإنسان، ويعكس تحدياً للمجتمع الدولي بأسره.

ويأتي هذا الموقف عشية عقد اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية، على مستوى المندوبين الدائمين، لمناقشة التدهور الخطير في الأوضاع الإنسانية في غزة، بناءً على طلب فلسطيني، بحسَب بيانات رسمية صادرة عن الجامعة والمندوب الفلسطيني مهند العكلوك.

وفي نفس السياق، دعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، خلال لقائه رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في أوتاوا، إلى تكثيف الجهود الدولية لوقف الحرب في غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية إلى المدنيين دون انقطاع.

كما شدد العاهل الأردني على ضرورة دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن حل الدولتين يبقى السبيل الوحيدة لتحقيق سلام شامل وعادل في المنطقة.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 200 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.