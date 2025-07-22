الحرب على غزة
2 دقيقة قراءة
الأردن ودول الخليج تطالب بوقف فوري لحرب الإبادة والتجويع في غزة
طالبت الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي، الاثنين، بوقف الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة، ونددتا بسياسة "التجويع" التي يتعرض لها المدنيون الفلسطينيون.
الأردن ودول الخليج تطالب بوقف فوري لحرب الإبادة والتجويع في غزة
أطفال فلسطينيون ينتظرون الحصول على الطعام وسط أزمة الجوع في غزة / AA
22 يوليو 2025

وأعربت الكويت عن "استنكارها الشديد للحصار الجائر المفروض على قطاع غزة"، واعتبرت ذلك "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتحدياً للشرعية الدولية ولقرارات مجلس الأمن، بما فيها القرار رقم 2417 الذي يجرم استخدام التجويع كسلاح في النزاعات".

وأكد بيان صادر عن وزارة الخارجية الكويتية ضرورة تحرك المجتمع الدولي ومجلس الأمن لتحمُّل مسؤولياتهما القانونية والأخلاقية، والعمل على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، ورفع الحصار فوراً عن سكان غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، ووقف ما وصفته بـ"الإبادة والتجويع الممنهج" بحق الشعب الفلسطيني.

من جانبه، دعا مجلس التعاون الخليجي في بيانٍ المجتمعَ الدولي إلى التحرك العاجل لإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون تأخير أو شروط.

وأعرب الأمين العام للمجلس جاسم البديوي عن إدانة دول الخليج لاستمرار الحصار، واصفاً إياه بأنه "غير إنساني وغير قانوني"، محذراً من تفاقم الكارثة الإنسانية نتيجة نقص الغذاء والدواء وتفشي المجاعة.

وأشار البيان إلى أن هذا الوضع يمثل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، ومبادئ حقوق الإنسان، ويعكس تحدياً للمجتمع الدولي بأسره.

ويأتي هذا الموقف عشية عقد اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية، على مستوى المندوبين الدائمين، لمناقشة التدهور الخطير في الأوضاع الإنسانية في غزة، بناءً على طلب فلسطيني، بحسَب بيانات رسمية صادرة عن الجامعة والمندوب الفلسطيني مهند العكلوك.

وفي نفس السياق، دعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، خلال لقائه رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في أوتاوا، إلى تكثيف الجهود الدولية لوقف الحرب في غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية إلى المدنيين دون انقطاع.

كما شدد العاهل الأردني على ضرورة دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن حل الدولتين يبقى السبيل الوحيدة لتحقيق سلام شامل وعادل في المنطقة.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 200 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

مصدر:TRT ARABI
اكتشف
"تلتزم تحقيق السلام مع لبنان".. المبعوث الأمريكي يدافع عن إسرائيل رغم اعتداءاتها المتواصلة
البرغوثي: نواجه مخططات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.. وأمريكا تواصل انحيازها الكامل لإسرائيل
مظاهرة داعمة لفلسطين أمام البيت الأبيض احتجاجاً على زيارة نتنياهو
جيش الاحتلال يعلن اعتقال خلية يزعم أنها تتبع فيلق القدس الإيراني جنوبي سوريا
ترمب يتوعد الدول المتحالفة مع بريكس برسوم جمركية إضافية بنسبة 10%
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 82 قتيلاً وسط استمرار البحث عن مفقودين
ترمب: أمامنا فرصة جيّدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة هذا الأسبوع
قادة "بريكس" يدعون إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ويُدينون الهجمات على إيران
القسام تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال بخان يونس وتقصف مستوطنتين محاذيتين لغزة
بلا نتيجة حاسمة.. انتهاء الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل
جيش الاحتلال يستهدف مواني ومحطة كهرباء في اليمن والحوثيون يعلنون التصدي للهجوم
الضفة.. شهيدان في نابلس وإخطارات بالهدم في الخليل و296 انتهاكاً إسرائيلياً في سلفيت
الدوحة.. جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين حماس وإسرائيل لأجل وقف إطلاق النار في غزة
"بملايين الدولارات".. تقرير بريطاني: شركة أمريكية تخطط لتهجير فلسطينيي غزة عبر المساعدات الإنسانية
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باتفاق شامل تزامناً مع مفاوضات الدوحة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us