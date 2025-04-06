وفي منطقة الرأس الأحمر جنوب شرق طوباس (شمال)، نفذ جيش الاحتلال حملة هدم واسعة استهدفت منازل الفلسطينيين وحظائر الأغنام، في محاولة لتهجير السكان وتمهيد الطريق لاستيلاء استيطاني، وفق منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو والقرى المستهدفة.

وأفادت المنظمة في بيان، باستئناف المستوطنين أعمال بناء مكثفة في بؤرة استيطانية شرق رام الله (وسط)، بعد إزالة الخيام التي كانت قائمة سابقاً في المنطقة.

وذكرت أن "العمل جارٍ على قدم وساق في البؤرة المقامة على منطقة "ب" بين قريتي المغيّر وتُرمسعيا، حيث كانت المنطقة تحتوي في البداية على خيام تم هدمها مرتين في وقت سابق".

وتابعت أنه "تم استبدال الخيام بكرفانات (مساكن متنقلة)، في حين بدأت عمليات صب الباطون في المنطقة، ما يعكس استمرار محاولات الاحتلال لفرض واقع استيطاني جديد على الأراضي الفلسطينية".

وصنفت اتفاقية أوسلو 2 (1995) أراضي الضفة 3 مناطق: "أ" تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و"ب" تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و"ج" تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية وتشكل الأخيرة نحو 61% من مساحة الضفة.

وفي قرية المغيّر، أفادت المنظمة باقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي تجمع "عزبة أبو همام" وتنفيذ "عمليات تفتيش همجية رافقها ترويع وتنكيل (...) في سياق الممارسات القمعية الممنهجة ضد العائلات البدوية في الضفة الغربية لدفع السكان إلى ترك أراضيهم قسراً".

هجمات المستوطنين

في تصعيد جديد للاعتداءات، نفذ مستوطنون إسرائيليون سلسلة انتهاكات بحق مدنيين في مسافر يطا جنوب الخليل، وفق شهود عيان.

وأفاد الناشط أسامة مخامرة، بأن مستوطنين منعوا عائلات فلسطينية من وصل بئر مياه تعتمد عليه لسقاية أغنامها في تجمع مغاير العبيد، شرق بلدة يطّا (جنوب).

إلى جانب ذلك، طارد المستوطنون الرعاة في منطقة وادي الرخيم المصنفة "ب"، بينما اعتقل الجيش فلسطينياً أمام منزله في خربة المركز. فيما أقدم المستوطنون على إطلاق مواشيهم لتدمير بساتين الزيتون والمحاصيل الزراعية.

من جهتها، قالت محافظة القدس، أعلى تمثيل فلسطيني محلي للمدينة، في بيان اليوم الأحد: "اقتحم 182 مستعمراً (مستوطناً)، بالإضافة إلى 350 تحت مسمى "سياحة"، باحات المسجد الأقصى المبارك، خلال فترة الاقتحامات الصباحية، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي".

وفي وقت سابق الأحد قال شهود عيان إن "مجموعات من المستوطنين ترافقها حراسة مشددة من قوات الاحتلال اقتحمت المسجد الأقصى صباح اليوم".

وأشار الشهود إلى "انتشار الشرطة الإسرائيلية في أنحاء المسجد، بالتزامن مع الاقتحام".

ووفق وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، فإن المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى 21 مرة خلال مارس/آذار الماضي والذي وافق شهر رمضان.

وأضافت في تقرير نشرته الخميس أن "المنظمات المتطرفة مثل الهيكل، وبالتعاون مع شرطة الاحتلال، قامت بتكثيف الحملات الاستفزازية".

وأمس السبت قالت مُحافظة القدس، إن 13 ألفاً و64 مستوطناً اقتحموا المسجد خلال الربع الأول من العام الجاري و"نفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوساً تلمودية في مناطق متفرقة من المسجد الأقصى، في انتهاك مباشر لحرمة المكان المقدس".

ومنذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 944 فلسطينياً، وإصابة قرابة 7 آلاف، واعتقال 15 ألفاً و700، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.