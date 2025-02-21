سياسة
2 دقيقة قراءة
"ظناً منه أنها مسيحية".. إسرائيلي يعتدي على مواطنة بفأس ويصيبها في القدس
قالت القناة "13" العبرية الخاصة، اليوم الخميس، إن إسرائيلياً أصاب بفأس امرأة إسرائيلية في القدس الأربعاء، "ظناً منه أنها مسيحية".
"ظناً منه أنها مسيحية".. إسرائيلي يعتدي على مواطنة بفأس ويصيبها في القدس
فيما يلي الترجمة إلى اللغة العربية: شرطة إسرائيل في البلدة القديمة في القدس / الصورة: إعلام عبري / Others
21 فبراير 2025

وذكرت القناة أن الشرطة تعتقد أن خلفية الاعتداء على المرأة بفأس الذي نفَّذه إسرائيلي في البلدة القديمة بالقدس، أمس الأربعاء، تعود إلى "كراهية المسيحيين".

ونقلت عن شهود عيان قولهم إن المشتبه فيه صرخ باتجاه الضحية قائلاً: "مسيحية"، ثم بدأ مهاجمتها بوحشية داخل منزلها، ما أدى إلى إصابتها بجروح خطيرة.

وأفادت القناة بأن المرأة التي تبلغ من العمر نحو 50 عاماً وهي من سكان البلدة القديمة في القدس، أُصيبت بجروح خطيرة ولا تزال تخضع للعلاج في المستشفى.

ولم يُقبَض على المشتبه فيه بعد، وتواصل الشرطة جهودها لتعقبه، وفق القناة.

​​​​​​​وحتى الساعة 19:00 (ت.غ)، لم يصدر عن السلطات الإسرائيلية تعليق رسمي على الحادثة.

وازدادت في السنوات الماضية الاعتداءات الإسرائيلية على مسيحيين في القدس بينهم رجال دين وسياح، سواء من المستوطنين الذين غالباً ما يبصقون على الرهبان ويعتدون عليهم بالسب، أو من الشرطة نفسها التي تورطت في حوادث اعتداء عليهم بالضرب.

وإلى جانب ذلك، ظل الوجود المسيحي في القدس في الآونة الأخيرة هدفاً لاعتداءات إسرائيلية تستهدف الكنائس أيضاً، وآخرها أمس الأربعاء تحذير بطريركية الأرمن في القدس الشرقية، من نية إسرائيل مصادرة ممتلكاتها في المدينة بزعم تراكم ديون عليها وصفتها بـ"الفلكية وغير القانونية" منذ عام 1994.

ومنذ بدء الإبادة في قطاع غزة، تتصاعد في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 920 فلسطينياً، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال 14 ألفاً و500 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

وبدعمٍ أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، إبادة جماعية في غزة خلَّفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us