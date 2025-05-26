وصباح اليوم الاثنين، قالت مؤسسة إغاثة غزة، وهي منظمة خاصة مدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل ومكلفة توزيع المساعدات الإنسانية في غزة، إنها ستبدأ إيصال المساعدات إلى القطاع المحاصر اليوم.

وأضافت المنظمة في بيان، بعد أن استقال مديرها مشيراً إلى افتقار المنظمة إلى الاستقلالية: "نخطط للتوسع بسرعة لخدمة جميع سكان القطاع خلال الأسابيع المقبلة".

وقالت إذاعة جيش الاحتلال إنّ "آلية المساعدات الإنسانية الجديدة في قطاع غزة ستبدأ بالعمل يوم الاثنين، بعد تأخير ليوم واحد، بالتعاون مع شركات أمريكية خاصة".

لكنها كشفت أن الآلية الجديدة "تعاني من ثغرات كبيرة ولن تكون قادرة على تلبية احتياجات جميع سكان القطاع"، دون مزيد من التفاصيل.

وادّعت الإذاعة أن "آلية توزيع المساعدات الجديدة تشمل إنشاء 4 مراكز توزيع: 3 في رفح (جنوب) وواحد وسط القطاع"، دون تحديد المحافظة، وقالت إنّ "هذه المراكز ستغطي احتياجات 1.2 مليون نسمة فقط، أي سكان جنوب ووسط القطاع، فيما سيبقى قرابة مليون شخص في الشمال دون تغطية".

وبحسَب المصدر العبري فإنه "على عكس ما كان مخططاً، لن يمرّ المدنيون عبر نقاط تفتيش قبل دخولهم مراكز التوزيع، ما يعني أن عناصر حماس يمكنهم دخول هذه المراكز واستلام المساعدات أيضاً".

في السياق، دخل ما مجموعه 107 شاحنات تحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم الحدودي أمس الأحد، وفقاً لما أعلنته وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، وهي سلطة إسرائيلية للشؤون الفلسطينية.

وقالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة في بيان إنّ المساعدات تضمنت دقيقاً للمخابز ومواد غذائية.

وأضاف البيان:"سيواصل الجيش الإسرائيلي تسهيل المساعدة الإنسانية في قطاع غزة، فيما يبذل قصارى جهده لضمان عدم وصول المساعدات إلى أيدي حركة حماس".

ولم تسمح إسرائيل بدخول أي شحنات مساعدات إلى القطاع منذ بداية مارس/آذار الماضي، زاعمة أن حماس تُعيد بيع إمدادات المساعدات لتمويل مقاتليها وأسلحتها.

"سياسة ممنهجة لتجويع المدنيين"

في غضون ذلك، اعتبرت حركة حماس، الأحد، أن تعطيل إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بعد إدخال كميات "محدودة جداً" قبل أيام، سياسة ممنهجة لتجويع المدنيين وسط استمرار الإبادة والإغلاق الشامل للمعابر.

وكان من المفترض خلال 84 يوماً من الحصار والإغلاق الكامل أن يدخل إلى قطاع غزة ما لا يقل عن 46 ألفاً و200 شاحنة محملة بالمساعدات، إلا أن إسرائيل تروّج لرواية مضللة تزعم سماحها بإدخال "مساعدات"، فيما يُظهر الواقع أنّ ما دخل فعلياً نحو 100 شاحنة، أي أقل من 1% من الاحتياجات الأساسية للسكان، حسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

وأضافت حماس: "يحاول الاحتلال إدارة جريمة التجويع في غزة، واستخدامها أداة لتثبيت واقع سياسي وميداني، تحت غطاء مشاريع إغاثية مضللة، رفضتها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وأكدت افتقارها إلى الشفافية وإلى أدنى المعايير الإنسانية".

وأكدت تمسكها بدور الأمم المتحدة ومؤسساتها الإنسانية في توزيع المساعدات والإشراف عليها.

واعتبرت حماس أن أي محاولة لتجاوز هذا الدور أو تهميشه تمثّل "سلوكاً خطيراً يضع علامات استفهام على الآليات التي يحاول الاحتلال فرضها، ويمهّد لإدارة مشبوهة للعمل الإنساني تتعارض مع القانون الدولي".

وتروّج إسرائيل والولايات المتحدة في الآونة الأخيرة لمخطط من أجل توزيع المساعدات بنقاط محددة جنوب غزة، من خلال منظمة غير ربحية سُجّلت حديثاً في سويسرا تحت اسم "مؤسسة غزة الإنسانية"، التي تشير تقارير إعلامية عبرية إلى أن مؤسِّسها هو المبعوث الرئاسي الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

وأقرّت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن هذا المخطط بهدف إلى تسريع إجلاء الفلسطينيين من مناطق شمال القطاع إلى جنوبه، تمهيداً لتهجيرهم وفق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، التي يصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنها باتت ضمن أهداف الحرب.

وكان من المقرر أن تبدأ هذه الشركة أمس الأحد توزيع المساعدات في قطاع غزة، إلا أن صحيفة يسرائيل هيوم الخاصة كشفت، نقلاً عن مسؤولين في المستوى السياسي الإسرائيلي (لم تسمِّهم)، قولهم إنّ "البدء بتطبيق الآلية الجديدة لتوزيع المساعدات في غزة (الاثنين)".

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة في غزة، خلّفت أكثر من 176 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.