وكان دميترييف قد شارك في محادثات روسية-أمريكية في السعودية في شهر فبراير/شباط الماضي، وتعتبر هذه الزيارة الأولى لمسؤول روسي كبير إلى الولايات المتحدة منذ بدء الحرب بين موسكو وكييف في عام 2022.

وأكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف خلال مؤتمره الصحفي اليومي أن الزيارة قد تكون ممكنة، مشيراً إلى استمرار المحادثات مع الأمريكيين، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

وفي فبراير/شباط، عين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دميترييف مبعوثاً اقتصادياً دولياً للكرملين في وقت كانت موسكو تسعى فيه لتحسين العلاقات مع واشنطن خلال رئاسة دونالد ترمب، في أمل منها بتخفيف العقوبات المفروضة على اقتصادها.

وتأتي زيارة دميترييف للولايات المتحدة في وقت تتبادل فيه روسيا وأوكرانيا الاتهامات بانتهاك الاتفاقات التي توسط فيها مسؤولون أمريكيون في السعودية في مارس/آذار الماضي.

وأفادت شبكة "سي إن إن" بأن الولايات المتحدة رفعت مؤقتاً العقوبات المفروضة على دميترييف للسماح له بالقيام بهذه الزيارة.

من جهة أخرى، دان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأربعاء الهجمات "المتعمدة" على منشآت الطاقة في جنوب وشمال شرق أوكرانيا. وأعلن مسؤولون أوكرانيون أن الضربات الروسية الليلية أسفرت عن مقتل شخص وإصابة آخرين.

وأوضح الحاكم العسكري لمنطقة زابوريجيا إيفان فيدوروف عبر تليغرام أن الهجوم بطائرة مسيرة في المنطقة أسفر عن مقتل رجل في الخامسة والأربعين من عمره وإصابة شخصين آخرين.

من جانبه، كتب زيلينسكي على منصة إكس أن مدينة خاركيف تعرضت لاستهداف "متعمد" بواسطة الطائرات المسيرة، مشيراً إلى وقوع إصابات.

وأضاف زيلينسكي أن الهجمات كانت جزءاً من "جولة جديدة من الضربات المتعمدة التي ألحقت ضرراً بمنشآت الطاقة"، موضحاً أن 74 طائرة مسيرة روسية جرى إطلاقها.

كما أشار إلى أن طائرة مسيرة ضربت محطة فرعية في منطقة سومي، بينما تضرر خط كهرباء في نيكوبول بمنطقة دنيبرو بسبب نيران المدفعية، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن الآلاف من المواطنين.

في المقابل، اتهمت روسيا أوكرانيا بمهاجمة منشآت الطاقة "عمداً" مرتين في منطقة كورسك الحدودية، مشيرة إلى أن نحو 1500 منزل في المنطقة حرم من الكهرباء. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها اعترضت ودمرت 93 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل.

وتبادل الطرفان الأوكراني والروسي الاتهامات بخصوص "انتهاك" اتفاق وقف استهداف منشآت الطاقة الذي جرى التوصل إليه بوساطة أمريكية في السعودية، رغم عدم التوقيع رسمياً على الاتفاق أو الكشف عن تفاصيله.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.