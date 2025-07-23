”تركيا ستتدخل حال اتجهت الأطراف الانفصالية إلى التقسيم“.. هذا ما قاله وزير الخارجية التركية هاكان فيدان، مخاطباً أطرافاً في سوريا إذا سعت لزعزعة الاستقرار، معتبراً ذلك تهديداً للأمن القومي التركي.

استشهاد واحد وعشرين طفلاً مجوعاً في اثنتين وسبعين ساعة بفعل التجويع الذي يمارسه الاحتلال على الشعب الفلسطيني، وخمس وأربعون حالة "شلل رخو حاد" وسط قصف متواصل على القطاع، حسب ما أعلنت مصادر طبية في غزّة.

ترمب يهدد بضرب المنشآت النووية الإيرانية مجدداً، ووزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي يعلن عزم بلاده مواصلة برنامجها لتخصيب اليورانيوم.