ودوّت صافرات الإنذار في عدة مناطق في جميع أنحاء إسرائيل، حسبما ذكر جيش الاحتلال على منصة التواصل الاجتماعي إكس.

وأمس الخميس أعلنت جماعة الحوثي اليمنية مهاجمتها بصاروخين باليستيين مطار بن غوريون الإسرائيلي في استهدافين متتالين خلال ساعات.

وقال المتحدث العسكري باسم قوات الحوثيين يحيى سريع: "القوات المسلحة اليمنية (الحوثية) نفذت عملية نوعية للقوة الصاروخية على مطار اللد (بن غوريون) بصاروخ باليستي نوع ذو الفقار".

وأضاف أن العملية تسببت في "توقف حركة المطار لقرابة الساعة".

وأردف سريع بأن "العملية على مطار اللد حقّقَت هدفها وتسببت في توقف حركة الملاحة لقرابة ساعة، وهروع ملايين المحتلين (الإسرائيليين) إلى الملاجئ".

وتابع: "القوات المسلحة نفّذَت عملية مزدوجة لسلاح الجو المسير بطائرتين مسيرتين من طراز يافا، على هدفين حيويين في يافا (تل أبيب) وحيفا (شمال)".

والاثنين أعلنت جماعة الحوثي فرض حصار بحري على ميناء حيفا، ردّاً على "توسيع العمليات العدوانية" على قطاع غزة، ضمن الإبادة التي ترتكبها تل أبيب بحق الفلسطينيين.

ولاحقاً أعلنت الجماعة على لسان سريع، أنها "نفّذَت عبر القوة الصاروخية في القوات (الحوثية) عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد"، وذلك للمرة الثانية على التوالي.

وأوضح سريع أن العملية تمت بصاروخ باليستي فرط صوتي "حقق هدفه بنجاحٍ وأجبر ملايين المحتلين (الإسرائيليين) على الهروع إلى الملاجئ".

وقالت القناة "12" العبرية إن حركة هبوط وإقلاع الطائرات توقفت مؤقتاً في مطار بن غوريون إثر تفعيل صفارات الإنذار، فيما قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "منذ استئناف القتال في قطاع غزة في مارس/آذار الماضي، أُطلقَ 37 صاروخاً باليستياص على إسرائيل من اليمن".

ويقول الحوثيون إنهم يطلقون الصواريخ على إسرائيل "نصرة للفلسطينيين في غزة"، وإنهم مستمرون في ذلك ما واصلت تل أبيب حرب الإبادة على القطاع.

والأحد أعلن جيش الاحتلال بدء هجوم بري في عدة مناطق داخل قطاع غزة في إطار بدء ما سمَّاه عملية "عربات جدعون"، في تصعيد خطير لتوسيع حرب الإبادة المتواصلة على القطاع.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة بغزة، خلّفَت أكثر من 175 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.