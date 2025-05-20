وأوضح المرصد في بيان، أن هذه الوفيات نتيجة "سياسة إسرائيلية ممنهجة تستخدم الجوع والحرمان من الرعاية الطبية أداةً لقتل المدنيين"، محذراً من أن الأزمة الإنسانية وصلت إلى "مستويات كارثية" لم تعد تقتصر على الفئات الضعيفة فقط، بل باتت تشمل جميع شرائح المجتمع، بمن فيهم الأطفال وكبار السن والمرضى.

وأشار البيان إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتبع سياسة "تدمير ممنهج للبنية الصحية في القطاع عبر الاستهداف المباشر والحصار الكامل"، مؤكداً أن ذلك يشكّل "نمطاً من أنماط القتل العمد المحظور بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي".

كما شدد على أن ما تدّعي إسرائيل أنها سمحت بإدخاله من مساعدات، أمس الاثنين، لا يتجاوز "بضع شاحنات تحمل مكملات غذائية وأكفاناً"، دون أي دليل على وصولها فعلياً إلى السكان أو توزيعها عبر منظمات دولية، معتبراً أن ذلك لا يمثل سوى "قطرة في بحر الاحتياجات الملحة".

وحمّل المرصد إسرائيل مسؤولية تفاقم المجاعة، بخاصة في ظل استمرار القصف الذي يستهدف المنازل ومراكز الإيواء، إلى جانب التهجير القسري، مؤكداً أن هذه الأفعال ترقى إلى جرائم إبادة جماعية بحسب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

326 شهيداً فلسطينياً بسبب الحصار

وفي السياق ذاته، حذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة من خطورة سياسة التجويع التي تمارسها إسرائيل منذ 80 يوماً، والتي أفضت، حسب إحصاءاته، إلى استشهاد 326 فلسطينياً، بينهم 58 بسبب سوء التغذية، و242 نتيجة نقص الدواء والغذاء، و26 مريضاً بالكلى بسبب انعدام الرعاية الصحية، إلى جانب أكثر من 300 حالة إجهاض بين النساء الحوامل.

وأكد المكتب أن الاحتلال الإسرائيلي لم يسمح بدخول أي شاحنات مساعدات إنسانية أو طبية أو وقود منذ بداية مارس/آذار الماضي، في وقت يحتاج فيه القطاع إلى ما لا يقل عن 500 شاحنة مساعدات يومياً، و50 شاحنة وقود لتلبية الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للسكان.

ولفت إلى أن سوء التغذية أدى إلى ضعف أجساد المواطنين، ما تسبب بفشل حملات التبرع بالدم، في ظل نقص حاد في وحدات الدم بالمستشفيات التي تعاني أصلاً نقصاً في المعدات والمواد الطبية.

وحذّر المكتب من "كارثة إنسانية وشيكة" تهدد حياة الملايين، مطالباً المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتحرك الفوري لفتح المعابر وإدخال المساعدات، ووقف سياسات العقاب الجماعي.

وكان المجلس الوزاري المصغر "الكابينت"، أعلن عن خطة إسرائيلية تهدف إلى ربط توزيع المساعدات بعمليات تهجير السكان، خاصة من شمال غزة، في محاولة لتفريغ تلك المناطق من سكانها.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، إن الآلية الجديدة، التي تتضمن إنشاء أربعة مراكز لتوزيع المساعدات عبر "شركات أمريكية"، في مناطق رفح جنوب القطاع، ومحور "موراج" الفاصل بين رفح وخان يونس، ومحور "نتساريم" الفاصل بين شمال القطاع وجنوبه، تهدف إلى تحويل شمال القطاع إلى منطقة "خالية من السكان".

وتواصل إسرائيل سياسة تجويع ممنهج لنحو 2.4 مليون فلسطيني بغزة، عبر إغلاق المعابر بوجه المساعدات المتكدسة على الحدود منذ 2 مارس/آذار الماضي، ما أدخل القطاع مرحلة المجاعة وأودى بحياة كثيرين.

فيما وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال الأيام الماضية، حرب الإبادة في قطاع غزة، معلناً "عملية برية في شمالي وجنوبي القطاع".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تواصل إسرائيل حرب إبادة جماعية واسعة ضد فلسطينيي قطاع غزة، بما يشمل القتل والتدمير والتجويع والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت تلك الإبادة التي تدعمها الولايات المتحدة أكثر من 175 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلافٍ من النازحين.