يأتي ذلك فيما قالت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، إن موكباً يُعتقد أنه يُقل رئيس الوفد الأمريكي للمحادثات غير المباشرة مع طهران بسلطنة عمان غادر مقر المحادثات.

وظهر السبت، قالت كالة أنباء "إرنا" الإيرانية الرسمية على موقعها الإلكتروني: "بدأت قبل قليل المفاوضات غير المباشرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية، في العاصمة العمانية مسقط".

وأضافت أن وزير الخارجية عباس عراقجي يقود الوفد الإيراني المفاوض إلى سلطنة عمان، بينما يرأس ستيف ويتكوف ممثل الرئيس الأمريكي، وفد بلاده.

وصباح السبت، وصل عراقجي إلى مسقط، يرافقه متحدث وزارة الخارجية إسماعيل بقائي، وكل من مساعدي الوزير للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي، والشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي.

والتقى عراقجي نظيره العماني بدر الدين البوسعيدي، وتبادلا وجهات النظر بشأن الترتيبات الخاصة بإجراء محادثات غير مباشرة مع الولايات المتحدة.

بدوره، أكد إسماعيل بقائي، في منشور على حسابه بمنصة إكس، بدء المحادثات، وقال: "بدأت المحادثات غير المباشرة بين وزير الخارجية الدكتور عراقجي وستيف ويتكوف، الممثل الخاص للرئيس الأمريكي للشرق الأوسط، بوساطة وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي".

“إذا لمسنا جدية”

من جهته، قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، أبو الفضل زهروند، اليوم السبت، إن بلاده قد تنتقل إلى مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة إن لم تطرح واشنطن قضايا خارج نطاق الملف النووي، وإن أظهرت جدية في المحادثات غير المباشرة.

وفي تصريحات أدلى بها لوكالة أنباء العمال الإيرانية، شبه الرسمية، أوضح زهرَوند المعروف بميوله المحافظة، أن المفاوضات غير المباشرة المقرر عقدها في سلطنة عُمان ستُستخدم لقياس مدى جدية الجانب الأمريكي، وفق تعبيره.

وأضاف: "إذا أراد الطرف الأمريكي إثارة مسائل غير مرتبطة بالملف النووي، فيمكنني القول إنه لن تكون هناك مفاوضات أصلاً"، مشيراً إلى أن إيران فضّلت المفاوضات غير المباشرة لفهم نوايا واشنطن.

وتابع زهرَوند: "في المرحلة الحالية، لا نرى حاجة إلى مفاوضات مباشرة. لكن في حال أظهر الطرف الآخر نوايا جرى تقييمها على أنها إيجابية من قبل القيادة السياسية الإيرانية، فحينها قد ننتقل إلى مرحلة المفاوضات المباشرة. وعندها لا معنى لاستمرار المفاوضات غير المباشرة، ويمكن عقد المحادثات في أي مكان، بما في ذلك طهران".

مفاوضات طهران وواشنطن

في عام 2018، انسحب الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترمب من الاتفاق النووي بشكل أحادي، وأرسل مؤخراً رسالة إلى المرشد الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي يدعوه فيها إلى مفاوضات نووية مباشرة.

وردت طهران على الرسالة عبر سلطنة عُمان، مؤكدة أنها لن تدخل في مفاوضات مباشرة تحت التهديد والضغوط، لكنها منفتحة على محادثات غير مباشرة فقط.

وكان ترمب قد أعلن في 7 أبريل/نيسان الجاري، خلال لقائه في البيت الأبيض مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن بلاده ستعقد مفاوضات "مباشرة" مع إيران يوم السبت، محذراً من أن "إيران ستواجه خطراً كبيراً إن لم يجرِ التوصل إلى اتفاق".

وفي اليوم نفسه، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن المفاوضات بين بلاده والولايات المتحدة ستُعقد بشكل "غير مباشر" في سلطنة عُمان يوم 12 أبريل/نيسان الجاري.