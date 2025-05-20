وأوضحت ليفيت في مؤتمر صحفي مساء الاثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب واضح في رغبته بإنهاء الصراعات في منطقة الشرق الأوسط.

ورداً على سؤال عما إذا كان ترمب يؤيد أو يشعر بالارتياح لتصريح نتنياهو بأنه سيسيطر على غزة بالكامل، قالت ليفيت: "سيتعين عليّ التحدث مع الرئيس عن هذا الأمر. أعتقد أن هذا التصريح صدر للتو. سأترك الأمر للرئيس ليتحدث عنه".

وتابعت: "ترمب يريد بوضوح رؤية نهاية الصراع في المنطقة وإطلاق سراح جميع الرهائن والأسرى".

والاثنين، أكد نتنياهو إصراره على مواصلة إبادة واحتلال غزة، وأقر بوجود ضغوط خارجية خلف اعتزامه السماح بإدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع الفلسطيني المحاصر.

وقال نتنياهو في تسجيل مصور بثه على منصة تليغرام: "سنسيطر على (نحتل) جميع أراضي قطاع غزة، هذا ما سنفعله".

ولليوم الـ80 تواصل إسرائيل سياسة تجويع ممنهج لنحو 2.4 مليون فلسطيني في غزة، عبر إغلاق المعابر بوجه المساعدات المتكدسة على الحدود، ما أدخل القطاع مرحلة المجاعة وأودى بحياة كثيرين.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 174 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.​​​​​​​