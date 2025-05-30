وقال جيش الاحتلال، في بيان: "شن سلاح الجو قبل قليل غارات استهدفت عدة مواقع عسكرية وبنى تحتية تابعة لحزب الله في أنحاء لبنان".

وزعم أن "من بين الأهداف المستهدفة بنية تحتية تحتوي على وسائل قتالية في منطقة صيدا، والتي شهدت في الفترة الأخيرة محاولات من حزب الله لإعادة إعمارها بعد أن تم قصفها في الماضي"، وادعى جيش الاحتلال أنه "استهدف مواقع عسكرية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان احتوت على منصات صاروخية".

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، أن "الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف تلال الريحان في قضاء جزين، ومنطقة الجبور بكفرحونة، إضافة إلى قعقعية الصنوبر في جنوب البلاد".

وأشارت الوكالة إلى أنها سجلت تحليقا مكثفا للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء الجنوب كافة، إلى جانب طائرات مسيرة دون صوت تحوم فوق منطقة الزهراني.

يأتي هذا التصعيد بعد نحو ساعة من مقتل شخص برصاص جيش الاحتلال في بلدة كفركلا جنوبي لبنان، وفق ما أفادت وزارة الصحة اللبنانية، وذكرت أن عددا من أهالي كفركلا نظموا وقفة احتجاجية مساء الخميس، استنكاراً لاستمرار إطلاق جيش الاحتلال النار على المدنيين داخل البلدة.

كما كثف الطيران الحربي الإسرائيلي طلعاته، مساء الخميس، حيث حلق على علو منخفض فوق مختلف المناطق الجنوبية، وبخاصة في أجواء قضاءي صور وبنت جبيل، وصولا لأجواء الزهراني وصيدا، حسب الوكالة ذاتها.

وفي وقت سابق اليوم، قُتل مواطن لبناني آخر جراء غارة شنتها طائرة مسيّرة إسرائيلية على منطقة حرج علي الطاهر في بلدة النبطية الفوقا جنوب البلاد.

وهذه هي المرة الثانية التي تشن فيها إسرائيل غارات مكثفة بشكل لافت على لبنان خلال أسبوع، بعد غارات أخرى مماثلة في 22 مايو/ أيار الجاري.

وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

ورغم بدء سريان اتفاق لوقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ارتكبت إسرائيل آلاف الخروقات التي خلفت أيضا ما لا يقل عن 206 قتلى و501 جريح، وفق إحصاء للأناضول استنادا إلى بيانات رسمية.

وفي تحد لاتفاق وقف النار، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحابا جزئيا من جنوب لبنان، بينما يواصل احتلال 5 تلال لبنانية سيطر عليها في الحرب الأخيرة.

وتحتل إسرائيل منذ عقود أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.