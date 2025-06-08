من جهتها، أكدت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية "روسافياتسيا" أنها علّقت مؤقتاً الرحلات الجوية في المطارين المستهدفين لضمان سلامة حركة الطيران.

وأفاد سيرجي سوبيانين، رئيس بلدية موسكو، عبر تطبيق "تليغرام"، بأن الدفاعات الجوية تمكنت من تدمير تسع طائرات مسيّرة كانت متجهة نحو العاصمة بحلول الساعة الرابعة صباحاً بتوقيت غرينيتش، مضيفاً أن فرق الطوارئ توجهت إلى مواقع سقوط حطام الطائرات، ولم تُسجَّل أضرار حتى الآن.

وفي سياق متصل، أعلن حاكم منطقة تولا أن هجوماً مماثلاً تسبب في اندلاع حريق محدود بمصنع "آزوت" للكيماويات، وأسفر عن إصابة شخصين، فيما أفاد حاكم منطقة كالوجا بأن الدفاعات الجوية أسقطت سبع طائرات مسيَّرة فوق المنطقة. وتشترك تولا وكالوجا في الحدود الجنوبية لمنطقة موسكو. ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من الجانب الأوكراني.

وتأتي الهجمات الأوكرانية الجديدة بعد أسبوع على الهجوم الكبير الذي وُصف بأنه الأكثر ضراوة من جانب أوكرانيا منذ بدء الحرب في فبراير/شباط 2022، ويُعتقد أنه كبَّد روسيا خسائر بمليارات الدولارات خلال دقائق معدودة باستخدام طائرات مسيَّرة منخفضة التكلفة.

وحسب جهاز الأمن الأوكراني، فقد استهدفت العملية، التي حملت اسم "شبكة العنكبوت"، أربع قواعد جوية استراتيجية داخل روسيا، وأسفرت عن تدمير أو إعطاب نحو 34% من القاذفات الاستراتيجية الروسية، وتسببت في خسائر مادية تُقدر بنحو 7 مليارات دولار.

من جانبها، أفادت وكالة "رويترز" نقلًا عن مسؤولين أمريكيين، بأن الولايات المتحدة تعتقد أن التهديد الذي وجهه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالانتقام من أوكرانيا رداً على هجومها بالطائرات المسيرة في مطلع الأسبوع الماضي لم يُنفذ بعد، ورجّح أن يكون الرد صارماً.

وذكر أحد المصادر، أن توقيت الرد الروسي لا يزال غير واضح، لكنه متوقع خلال أيام. وأوضح مسؤول أمريكي ثان أن الضربة الروسية المرتقبة من المتوقع أن تشمل استخدام وسائل هجومية مختلفة مثل الصواريخ والطائرات المسيرة. وأضاف أن الضربة الروسية ستكون "غير متماثلة"، أي إن طبيعتها وأهدافها ستختلف عن الهجوم الأوكراني الذي استهدف طائرات روسية في الأسبوع الماضي.

وبينما تواصل روسيا منذ يوم الجمعة تنفيذ ضربات مكثفة على العاصمة الأوكرانية كييف، باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة، أكدت وزارة الدفاع الروسية أن تلك الهجمات تستهدف مواقع عسكرية وأخرى مرتبطة بها، رداً على ما وصفته بـ"الأعمال الإرهابية" الأوكرانية.

ونفذت أوكرانيا الأحد الماضي، عملية "شبكة العنكبوت" النوعية في العمق الروسي البعيد، مستهدفة 4 قواعد جوية مهمة، مما أدى إلى تدمير وإعطاب 34% من ترسانة القاذفات الاستراتيجية التي تمتلكها روسيا، وحجم خسائر لا يقل عن 7 مليارات دولار، حسب جهاز الأمن الأوكراني الذي تبنى العملية.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.