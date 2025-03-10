سياسة
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حريق بروسيا عقب هجوم أوكراني.. وكييف تعلن إسقاط عشرات المسيّرات الروسية
شنت أوكرانيا هجمات بالطائرات المسيّرة ضد منشآت في منطقة سامارا الروسية، في وقت متأخر من ليلة الاثنين. ومن جهة أخرى أعلنت السلطات الروسية عن اندلاع حريق كبير في أحد مستودعات منطقة سامارا، حيث توافدت فرق الإطفاء لمكافحة النيران التي اندلعت في الموقع.
حريق بروسيا عقب هجوم أوكراني.. وكييف تعلن إسقاط عشرات المسيّرات الروسية
مبنى متضرر بشدة في سوق محلي بعد القصف، الذي وصفه مسؤولون روس بأنه هجوم صاروخي أوكراني / Reuters
10 مارس 2025

وقالت القوات الأوكرانية في بيان لها على منصة تليغرام إنّ روسيا أطلقت 176 طائرة مسيّرة خلال هجومها الليلي. وأضاف البيان أن القوات الأوكرانية تمكنت من إسقاط 130 طائرة مسيّرة، فيما فشلت 42 طائرة أخرى في بلوغ أهدافها، إذ يُعتقد أن التدابير المضادة للحرب الإلكترونية كانت السبب وراء ذلك، في حين لم تكشف القوات الأوكرانية عن مصير الطائرات الأربع المتبقية.

في الوقت نفسه، كانت فرق الإطفاء الروسية تكافح حريقاً كبيراً في أحد المستودعات في منطقة سامارا جراء الهجوم الأوكراني.

من جهة أخرى، قال مدوّنون عسكريون مؤيدون لروسيا إنّ القوات الروسية واصلت تقدمها في منطقة كورسك، في إطار عملية تطويق كبيرة تهدف إلى إجبار آلاف الجنود الأوكرانيين على الفرار أو الاستسلام في غرب روسيا.

وذكر مدون عسكري باسم تو ميجورز أن القوات الروسية تمكنت من تحرير منطقة إيفاشكوفسكي، مشيراً إلى أن الوحدات الروسية تتقدم نحو إحدى مناطق كورسك من سبعة اتجاهات على الأقل.

وأضاف المدون يوري بودولياكا، وهو مدون عسكري من أصل أوكراني ومؤيد لروسيا، أنه يواجه صعوبة في متابعة التطورات بسبب سرعة التقدم الروسي، مشيراً إلى أن الوحدات الأوكرانية أصبحت محاصرة في عدة جيوب في كورسك.

ويُذكر أن القوات الروسية استعادت ثلاث مناطق أخرى في كورسك يوم أمس الأحد، بعد أن تسللت القوات الخاصة الروسية لعدة أميال عبر خط أنابيب للغاز بالقرب من بلدة سودجا، بهدف مباغتة القوات الأوكرانية.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.

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