وبحث الجانبان، خلال الاتصال، العلاقات الثنائية بين تركيا وألبانيا، إلى جانب المستجدات الإقليمية والدولية.

وأكد الرئيس أردوغان خلال المكالمة أهمية الصداقة والحوار مع ألبانيا، مُعرباً عن ثقته بأن التعاون بين البلدين سيستمر في التوسع خلال المرحلة المقبلة.

كما أشار الرئيس التركي إلى أن استضافة ألبانيا قمتَي "المجتمع السياسي الأوروبي" و"عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا" تعكس مكانة ألبانيا المتنامية على الساحة الدولية، متمنياً النجاح لتلك الفاعليات.

وتمنى أردوغان أن تكون الانتخابات البرلمانية المقررة يوم الأحد في ألبانيا مباركة ومثمرة.



