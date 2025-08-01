تركيا تعلن متابعتها من كثب تطورات اندماج ما يعرف بتنظيم "قسد" في الجيش السوري.. مشددة على أنها ستواصل دعمها لوحدة سوريا السياسية وسلامة أراضيها.

ترمب يصف ما يحصل في غزة بـ"المفجع والمؤسف والعار والكارثي"، ويقول إنه لا يرى "نتائج في غزة للمساعدات التي قدمتها بلاده"، كما أكد عزمه فرض عقوبات جديدة على روسيا.