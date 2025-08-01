1 أغسطس 2025
تركيا تعلن متابعتها من كثب تطورات اندماج ما يعرف بتنظيم "قسد" في الجيش السوري.. مشددة على أنها ستواصل دعمها لوحدة سوريا السياسية وسلامة أراضيها.
ترمب يصف ما يحصل في غزة بـ"المفجع والمؤسف والعار والكارثي"، ويقول إنه لا يرى "نتائج في غزة للمساعدات التي قدمتها بلاده"، كما أكد عزمه فرض عقوبات جديدة على روسيا.
دمشق تشكل لجنة تحقيق في أحداث السويداء.. وإسرائيل تطالب بإبعاد الجيش السوري عن الجنوب واستبداله بعناصر من جهاز الأمن العام التابع لوزارة الداخلية، على أن يكونوا من أبناء الطائفة الدرزية.