تركيا: سنتابع اندماج PKK/YPG الإرهابي في الجيش السوري
في أخبارنا لهذا اليوم.. تركيا تعلن متابعتها من كثب تطورات اندماج ما يعرف بتنظيم "قسد" في الجيش السوري، وترمب يصف ما يحصل في غزة بـ"المفجع والمؤسف والعار والكارثي"
تركيا: سنتابع اندماج PKK/YPG الإرهابي في الجيش السوري / TRT Global
1 أغسطس 2025

تركيا تعلن متابعتها من كثب تطورات اندماج ما يعرف بتنظيم "قسد" في الجيش السوري.. مشددة على أنها ستواصل دعمها لوحدة سوريا السياسية وسلامة أراضيها.

ترمب يصف ما يحصل في غزة بـ"المفجع والمؤسف والعار والكارثي"، ويقول إنه لا يرى "نتائج في غزة للمساعدات التي قدمتها بلاده"، كما أكد عزمه فرض عقوبات جديدة على روسيا.

مصدر:TRT ARABI
