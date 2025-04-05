سياسة
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الحوثي: استهدفنا هدفاً عسكرياً إسرائيلياً وأسقطنا طائرة استطلاعية معادية في أجواء صعدة
أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، مساء الجمعة، تنفيذ عملية عسكرية استهدفت "هدفا عسكريا" إسرائيليا في تل أبيب، باستخدام طائرة مسيرة، مضيفة أنها أسقطت طائرة استطلاعية أثناء تنفيذها مهام وصفتها بـ"العدائية" في أجواء محافظة صعدة شمالي اليمن.
الحوثي: استهدفنا هدفاً عسكرياً إسرائيلياً وأسقطنا طائرة استطلاعية معادية في أجواء صعدة
المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع / Others
5 أبريل 2025

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع، في بيان متلفز، إن "سلاح الجو المسيّر في القوات المسلحة اليمنية (تابعة للجماعة)، نفذ عملية عسكرية استهدفت هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وذلك بطائرة مسيرة نوع يافا".

وأضاف سريع أن هذه العملية تأتي "نصرة للشعب الفلسطيني ومجاهديه، وردا على استمرار حرب الإبادة الجماعية التي بغزة بدعم أمريكي".

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراض طائرة مسيرة قال إنها كانت قادمة من جهة الشرق في طريقها إلى البلاد.

وفي السياق ذاته، أفاد المتحدث الحوثي بأن دفاعات الجماعة الجوية أسقطت طائرة استطلاعية من نوع "Giant Shark F360"، قال إنها "تعمل لصالح العدو الأمريكي-الإسرائيلي"، وذلك أثناء تنفيذها مهام وصفها بـ"العدائية" في أجواء محافظة صعدة شمالي البلاد، باستخدام صاروخ أرض–جو محلي الصنع.

وأكد سريع، أن جماعته ستواصل "تنفيذ واجباتها تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة".

ومنتصف مارس/ آذار الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه أمر جيش بلاده بشن "هجوم كبير" ضد جماعة الحوثي في اليمن، قبل أن يهدد بـ"القضاء على الحوثيين تماما".

بينما تجاهلت الجماعة تهديد ترمب، واستأنفت قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن في البحر الأحمر متوجهة إليها، ردا على استئناف تل أبيب منذ 18 مارس/ آذار الماضي حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في غزة.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

مصدر:TRT Arabi
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