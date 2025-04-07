أخبار العالم
2 دقيقة قراءة
جيش الاحتلال ينظّم جولات سياحية للإسرائيليين في أراضٍ سورية خارج السياج الحدودي
وجّه جيش الاحتلال الإسرائيلي ومجلس الجولان الإقليمي دعوة مفاجئة إلى الإسرائيليين، للمشاركة في جولات سياحية خاصة بموافقة عسكرية في أراضٍ سورية محتلة تقع خارج السياج الحدودي، وفق صحيفة "هآرتس" العبرية الأحد.
جيش الاحتلال ينظّم جولات سياحية للإسرائيليين في أراضٍ سورية خارج السياج الحدودي
دليل اتجاهات عبري في الجولان المحتل / Tourist Israel
7 أبريل 2025

وذكرت الصحيفة أن "الجولات السياحية" التي تنظمها قيادة المنطقة الشمالية في الجيش والفرقة 210، تشمل مناطق نادراً ما سُمح للإسرائيليين بزيارتها في السابق، مثل وادي الرقاد حيث تلتقي مياه نهر اليرموك بجريان الوادي، في نقطة حدودية ثلاثية بين إسرائيل ولبنان وسوريا.

كما تشمل الجولات معبر الحمة وجبل الشيخ وجبل الروس ونفق سكة الحجاز قرب نهر اليرموك، وجميعها مناطق مصنفة "خارج السياج الحدودي"، وتخضع للاحتلال الإسرائيلي.

وتُنظَّم مثل هذه الرحلات لأول مرة منذ الإعلان عن قيام إسرائيل عام 1948، بالتعاون مع مؤسسات استيطانية في الجولان وسلطة الطبيعة والمتنزهات الإسرائيلية، تحت حماية مباشرة من الجيش الإسرائيلي خلال عطلة عيد الفصح.

ووفق وسائل إعلام عبرية، يقع جزء من المناطق التي تعتزم إسرائيل تنظيم جولات سياحية فيها ضمن مناطق كانت مسيطراً عليها قبل الإطاحة بنظام الأسد، وجزء آخر احتُلّ بعد سقوطه.

ورغم تأكيد الجيش أن الجولان "آمنة بالكامل"، فإن الصحيفة لفتت إلى أن الموقع الحدودي الحساس لهذه المناطق أثار تساؤلات حول دوافع تنظيمها، بخاصة في ظل وقوع حوادث أمنية في السابق بالمنطقة.

وتساءل عدد من المعلقين وفق "هآرتس": "هل أصبحت جولات عيد الفصح (اليهودي) إلى مهمات استطلاعية بغطاء سياحي؟ ولماذا يُكتفى بالواجهات السياحية داخل الجولان بدل الإغراء بتجاوز الحدود؟

بدورها قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن هذه خطوة غير مسبوقة منذ تأسيس دولة إسرائيل.

وأشارت إلى أن المناطق المشمولة في الجولات تُعتبر "مناطق عسكرية مغلقة".

ووفق الصحيفة ذاتها، تشمل إحدى الجولات زيارة نقطة مراقبة في منطقة جبل دوف، وهي جزء من سلسلة جبل الشيخ، ويمكن من خلالها رؤية جنوب لبنان وجبال لبنان وسهل البقاع.

وبسطت فصائل سورية في 8 ديسمبر/كانون الثاني 2024، سيطرتها على العاصمة دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاماً من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

ومنذ عام 1967 تحتلّ إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان، واستغلّت تطورات الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، فاحتلت المنطقة السورية العازلة، وأعلنت انهيار اتفاقية فضّ الاشتباك بين الجانبين لعام 1974.

وتوغَّل الجيش الإسرائيلي عدة كيلومترات داخل الأراضي السورية وصولاً إلى جبل الشيخ المطلّ على دمشق، متجاوزاً المنطقة العازلة.

ورغم أن الإدارة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع لم تهدّد إسرائيل بأي شكل، تشنّ تل أبيب بشكل متكرر منذ أشهر غارات جوية على سوريا، ما أدَّى إلى مقتل مدنيين وتدمير مواقع عسكرية وآليات وذخائر للجيش السوري.

مصدر:TRT ARABI
اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us