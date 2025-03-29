وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي بالعاصمة كييف، إن مسودة الاتفاقية التي أعدتها الولايات المتحدة جرى تسليمها رسمياً أمس الجمعة لأوكرانيا، مشيراً إلى أن الخبراء المعنيين سيفحصونها.

وأكّد أنه سيوافق على نسخة الاتفاقية المناسبة لأوكرانيا، منوّهاً بأنه "إذا كان هناك وضع محفوف بالمخاطر بالنسبة إلينا، فبالطبع سأشاركه مع مجتمعنا دون تحفظ على سر".

وأردف: "(بموجب الاتفاق) لن نقبل الديون، هذه واضحة تماماً لي، وأنا لا أراها. على الأقل في الوقت الحالي نحن نتحدث عن الماضي. إذا كان هناك أي احتمال لحزم دعم جديدة، فمن المحتمل أن تفرض الولايات المتحدة شروطاً معينة".

وتحدث زيلينسكي عن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في السعودية مع الجانب الأمريكي مؤخراً لضمان وقف إطلاق النار مع روسيا في البحر الأسود والبنية التحتية للطاقة.

وشدد على أنه يجب أن تكون هناك آلية لمراقبة وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أنه بخلاف ذلك لن تنجح الاتفاقيات بالخصوص.

وقال إن الولايات المتحدة قيمت هذه القضية بنفسها لأول مرة، "وعلمنا أن (واشنطن) ستتشاور بعد ذلك مع السعودية وتركيا وكذلك بعض الدول الأوروبية، حول ما إذا كانت مستعدة لإجراء عمليات المراقبة".

ولفت الرئيس الأوكراني إلى أن السعودية ليس لديها الوسائل اللازمة لمراقبة وقف إطلاق النار فيما يتعلق بالبنية التحتية للطاقة.

وعن مقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتشكيل "إدارة مؤقتة" في كييف من أجل المفاوضات، قال زيلينسكي إن بوتين هاجم أوكرانيا، وإن "تصريحه مجرد محاولة لإطالة أمد الحرب، كل ما يفعله هو تأخير عملية التفاوض وإمكانية اتخاذ خطوات لإنهاء الحرب".

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.