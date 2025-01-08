وقال وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري، إن الحكومة اتخذت قراراً بترحيل القرضاوي إلى الإمارات، مشيراً إلى أن قراراً رسمياً سيصدر بهذا الخصوص وستُبلغ به الجهات المعنية.

وأفاد محمد صبلوح، محامي القرضاوي، بأن المدعي العام التمييزي أبلغه بوجود حكم غيابي ضد موكله في مصر، إضافة إلى طلب توقيف من الإمارات "بسبب فيديو صوّره القرضاوي في ساحة المسجد الأموي بدمشق".

وقال صبلوح إنه سيقدم صباح اليوم الأربعاء استئنافاً عاجلاً لمنع تسليم القرضاوي لكنه يخشى من نقل موكله خارج البلاد قبل ذلك.

من جهتها، قالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية سارة حشاش، في بيان أمس الثلاثاء: "يُعتقد أن طلبي تسليمه يستندان إلى ممارسة مشروعة لحقه في حرية التعبير"، داعية السلطات اللبنانية إلى رفض طلبي مصر والإمارات بتسليمه.

وأُلقي القبض على عبد الرحمن القرضاوي، وهو شاعر مصري، في لبنان يوم 28 ديسمبر/كانون الأول بعد عودته من سوريا، حسب محاميه محمد صبلوح ومنظمة العفو الدولية.

وقالت أسرة القرضاوي في بيان أمس الثلاثاء، إنه دخل الأراضي اللبنانية بصورة قانونية، وإن احتجازه "إجراء يتناقض مع قيم حرية الرأي والتعبير التي تميز جمهورية لبنان".