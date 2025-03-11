قالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، الثلاثاء، إن خمسة فلسطينيين، بينهم امرأة تبلغ 60 عاماً، استُشهدوا بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يزيد من عدد الشهداء الذين سقطوا جراء واحدة من كبرى العمليات التي تشهدها الضفة الغربية منذ سنوات.

وأضافت الوزارة، في بيان منفصل، أن قوات الأمن الفلسطينية قتلت رجلاً آخر كان مطلوباً في أحداث سابقة، ليرتفع بذلك عدد القتلى الفلسطينيين إلى أكثر من 30 منذ يناير/كانون الثاني الماضي، عندما شنت القوات الإسرائيلية عملية كبرى شاركت فيها آلاف القوات في مدن ومخيمات اللاجئين في شمال الضفة الغربية المحتلة.

واجتاحت قوات الاحتلال الإسرائيلية مخيمات اللاجئين في جنين والمدن المجاورة، وهدمت المنازل والبنية التحتية، بما في ذلك الطرق وأنابيب المياه. وفرّ عشرات الآلاف من الفلسطينيين من منازلهم منذ بدء العملية في الضفة الغربية المحتلة مع بداية وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ويزعم الاحتلال أن العملية الجارية في الضفة الغربية تهدف إلى ضرب جماعات مسلحة مدعومة من إيران. وعبَّرت دول منها فرنسا وألمانيا ومؤسسات دولية تشمل الأمم المتحدة عن قلقها من حجم العملية ودعت إلى ضبط النفس.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قوات خاصة تابعة للشرطة خاضت، الثلاثاء، اشتباكات مع فلسطينيين مسلحين حوصروا داخل منزل في جنين مما أسفر عن استشهاد اثنين وإصابة ثالث.

وأضاف أن رجلاً استُشهد في واقعة منفصلة “بعدما أطلق النار على القوات الإسرائيلية”، وقالت السلطة الفلسطينية إن قوات الاحتلال عند حاجز الجلمة العسكري أطلقت النار على امرأة تبلغ 60 عاماً وقتلتها.

ولم يعلق جيش الاحتلال على ذلك بعد. وأضافت السلطة أن فلسطينياً استُشهد مساء أمس، عندما دهسته مركبة تابعة لجيش الاحتلال وهو يقود دراجته النارية.

وأوضحت أن قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية قتلت رجلاً مطلوباً؛ لإطلاقه النار على مقرٍّ لقوات الأمن في جنين في وقائع سابقة، وهو ما أدانته حركة حماس محذرةً من "عواقب وخيمة".

في سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال اعتقال 10 فلسطينيين، الثلاثاء، زاعمةً الاستيلاء على سيارتين محملتين بالأسلحة فيما كانت المواجهات المسلحة جارية حول المدينة.

وفي واقعة منفصلة الثلاثاء، قال رئيس مجلس قرية أم صفا إن مستوطنين إسرائيليين مسلحين هاجموا البلدة القريبة من مدينة رام الله على بُعد نحو 100 كيلومتر جنوبي جنين وأحرقوا ثلاث مركبات.

ويواصل جيش الاحتلال عمليته العسكرية في مخيمات شمالي الضفة الغربية منذ 21 يناير/كانون الثاني الماضي. ومنذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد الجيش والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد نحو 934 فلسطينياً، وإصابة قرابة 7 آلاف شخص، واعتقال 14 ألفاً و500، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

وبدعمٍ أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلَّفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.​​​​​​​