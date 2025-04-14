وفي سلسلة اللقاءات بالمنتدى الذي كانت الأناضول شريكاً إعلامياً عالمياً فيه، اجتمع فيدان مع نظيره الروسي سيرغي لافروف.

وحسب مصادر في الخارجية التركية، بحث فيدان ولافروف العلاقات التركية-الروسية، وتبادلا وجهات النظر حول التعاون في مجال الطاقة.

كما بحث الجانبان أمن الملاحة في البحر الأسود، وجهود الوصول إلى وقف إطلاق نار في الحرب الروسية-الأوكرانية.

وضمن المباحثات، ناقش فيدان ولافروف القضايا المستجدة على صعيد الملف السوري، والأوضاع في قطاع غزة.

وعقد وزير الخارجية التركي لقاءً مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، ومع وزير الخارجية السويسري إغنازيو كاسيس.

وضمن لقاءات المنتدى، اجتمع فيدان مع نظيره الأرميني أرارات ميرزويان، وناقشا العلاقات الثنائية وتبادلا وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية.

وفي لقاء آخر، اجتمع فيدان مع نظيره الأذربيجاني جيهون بيرموف.

كما التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الأحد، وزراء وشخصيات رفيعة المستوى من دول إفريقية على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي.

وأوضحت الخارجية التركية في منشور على منصة "إكس" أن فيدان التقى أيضاً على هامش المنتدى بئيس جمهورية شمال قبرص التركية أرسين تتار.

والجمعة، انطلق منتدى أنطاليا الدبلوماسي ويختتم أعماله بنسخته الرابعة الأحد، في ولاية أنطاليا جنوبي تركيا، ​​​​​​​بمشاركة رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية وممثلين عن منظمات دولية.

وحظي منتدى أنطاليا الدبلوماسي بنسخته الرابعة بمشاركة أكثر من 6 آلاف شخص من 155 بلداً بينهم 21 رئيس دولة وحكومة و64 وزيراً، وفق وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال مؤتمر صحفي عقد الأحد في ختام المنتدى.

وحملت النسخة الرابعة من المنتدى شعار "التمسك بالدبلوماسية في عالم منقسم"، وأقيمت برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتنظيم وزارة الخارجية، في مركز مؤتمرات بمنطقة "بيليك" التابعة لولاية أنطاليا جنوب تركيا.