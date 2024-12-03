سياسة
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سرقة مساعدات وتهديدات ترامب بجحيم في الشرق الأوسط
الاحتلال ينسق مع عصابات محلية لسرقة المساعدات وترامب يتوعد بجحيم في الشرق الأوسط، إليكم أبرز أخبار اليوم
سرقة مساعدات وتهديدات ترامب بجحيم في الشرق الأوسط
3 ديسمبر 2024

في إطار تطورات الأوضاع في غزة، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقوم بالتنسيق مع عصابات محلية من أجل سرقة المساعدات الإنسانية المخصصة للقطاع. هذا التعاون يؤكد المخاوف المتزايدة بشأن كيفية استخدام المساعدات ومدى تأثير هذه الأعمال على الوضع الإنساني المتدهور في المنطقة.

وعلى صعيد متصل، انتقد السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز حكومة نتنياهو بشدة، محذراً من أن ما يحدث في غزة يعدّ "جرائم حرب وتطهير عرقي". ودعا ساندرز إلى ضرورة وقف استهداف المدنيين وتجويع الفلسطينيين، مشيراً إلى أن هذه السياسات تأتي تحت ذريعة محاربة الإرهاب، وهو أمر يتطلب وقوف المجتمع الدولي لمواجهته.

في السياق نفسه، جاءت تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حيث حذّر من "جحيم في الشرق الأوسط" إذا لم يتم الإفراج عن الأسرى المحتجزين في غزة قبل موعد تنصيبه. وأبدى قلقه العميق من العواقب المحتملة التي قد تؤثر على استقرار منطقة الشرق الأوسط التي تعاني بالفعل من العديد من الأزمات.

هذه التصريحات والتحركات تعكس واقعاً معقداً يتطلب تعزيز الجهود الدولية للحد من التوترات والبحث عن حلول دائمة تسهم في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

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