وأوضح المرصد أن نحو 514 ألف شخص في غزة، أي ربع السكان تقريباً، يعانون من المجاعة، متوقعاً أن يتجاوز العدد 640 ألفاً بنهاية سبتمبر/أيلول.

وأكدت الهيئة المدعومة أممياً بمشاركة 21 منظمة إنسانية ووكالات تابعة للأمم المتحدة، أن سكان مدينة غزة يعيشون بالفعل في حالة مجاعة قد تمتد إلى دير البلح وخان يونس خلال أسابيع.

وأشار التقرير إلى أن نقص البيانات والقيود المفروضة على الوصول حال دون تصنيف الوضع في محافظة شمال غزة، كما استُبعدت رفح التي أصبحت شبه خالية من السكان.

من جانبه، وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المجاعة في غزة بأنها "كارثة من صنع الإنسان"، مؤكداً أنه لا يمكن السماح باستمرارها بلا عقاب.

وشدد منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر على أن تفشي المجاعة كان يمكن منعه "لو لم تفرض إسرائيل عرقلة ممنهجة على دخول المساعدات"، داعياً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى السماح فوراً بدخول الإمدادات الغذائية والإنسانية "على نطاق واسع ودون عوائق".