سياسة
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أبو عبيدة: المقاومة أوقعت 10 قتلى وعشرات الإصابات بجيش الاحتلال في 72 ساعة
أعلن الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة، اليوم الاثنين، إنهم قتلوا أكثر من 10 وأصابوا عشرات آخرين من بين صفوف جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الـ72 الأخيرة بشمال قطاع غزة.
أبو عبيدة: المقاومة أوقعت 10 قتلى وعشرات الإصابات بجيش الاحتلال في 72 ساعة
الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة. / Reuters
13 يناير 2025

وقال أبو عبيدة في تصريحات: "بعد أكثر من 100 يوم على عملية التدمير الشامل والإبادة التي ينفذها جيش العدو شمال قطاع غزة، لا يزال مجاهدونا يكبدونه خسائر فادحة ويسددون إليه ضربات قاسية خلفت خلال الساعات الـ72 الأخيرة أكثر من 10 قتلى وعشرات الإصابات".

وأضاف: "نؤكد أن الخسائر في صفوف جيش الاحتلال الخائب هي أكثر بكثير مما يعلنه، وسيندحر العدو عن شمال القطاع خائباً يجر أذيال الخزي دون أن يتمكن من كسر شوكة المقاومة. وإن الإنجاز الوحيد الذي حققه هو الدمار والخراب والمجازر بحق الأبرياء".

وبدعم أمريكي يرتكب الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة في غزة، خلفت أكثر من 156 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

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