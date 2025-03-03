سياسة
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لبنان.. إصابة شخص برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة كفركلا الحدودية
أصيب مواطن لبناني، الاثنين، في بلدة كفركلا بمحافظة النبطية الحدودية جراء إطلاق النار عليه من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.
لبنان.. إصابة شخص برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة كفركلا الحدودية
إصابة لبناني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في كفركلا الحدودية / صورة: Reuters (Reuters) / MAXAR TECHNOLOGIES VIA GOOGLE/ Handout via Reuters
3 مارس 2025

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بإصابة مواطن في قدمه "جرّاء إطلاق قوات العدو (إسرائيل) النار في كفركلا، ما استدعى نقله إلى مستشفى مرجعيون الحكومي جنوب لبنان".

وذكرت الوكالة أن طائرة مسيّرة إسرائيلية تحلّق منذ الصباح فوق بلدتَي المنصوري وبيوت السيادة في قضاء صور جنوب لبنان، وتبث تسجيلاً بمضمون تحريضيّ، دون ذكر تفاصيل.

يأتي ذلك ضمن الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

وأنهى الاتفاق قصفاً متبادلاً بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله، بدأ في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وتحوّل إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول الماضي، ما خلّف 4 آلاف و114 قتيلاً و16 ألفاً و903 جرحى، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

ورغم نص الاتفاق على انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان فإنها منذ 18 فبراير/شباط الماضي أعلنت انسحاباً جزئياً ببقاء قواتها في 5 نقاط رئيسية داخل الحدود، كما أنها واصلت خروقاتها لوقف إطلاق النار بالغارات المتكررة والتحليق المستمر لطيرانها في الأجواء اللبنانية.

مصدر:Reuters Archive
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