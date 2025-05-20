الحرب على غزة
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الاحتلال يقتل عشرات الفلسطينيين في غزة وسط موجة نزوح من خان يونس.. وأونروا تطالب برفع الحصار
قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي 59 فلسطينياً وأصاب آخرين في سلسلة غارات متفرقة على قطاع غزة، في إطار تصعيده جرائم الإبادة الجماعية المتواصلة للشهر الـ20، فيما طالبت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، الاحتلال برفع الحصار المفروض على القطاع.
الاحتلال يقتل عشرات الفلسطينيين في غزة وسط موجة نزوح من خان يونس.. وأونروا تطالب برفع الحصار
Palestinians injured and killed in Israeli attacks, are brought to Al-Aqsa Martyrs Hospital in Deir al-Balah, Gaza on May 19, 2025. / AA
20 مايو 2025

وفي أحدث الغارات، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي الاثنين، 7 فلسطينيين وأصاب 5 آخرين، جراء استهداف طائرة مسيّرة خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.

وسبق ذلك جريمة أخرى، إذ قتلت المدفعية الإسرائيلية أُمّاً و6 من أطفالها في قصف استهدف حيّ العمور ببلدة الفخاري شرق خان يونس، كما استشهد مدني في قصف استهدف بلدة عبسان شرقي مدينة خان يونس.

وأسفر قصف آخر على خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غربي خان يونس عن استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 15 آخرين بجراح متفاوتة.

وفي منطقة المواصي أيضاً، استشهد فلسطيني وأُصيب آخرون في قصف شنّته طائرة مسيّرة إسرائيلية.

وخلال ساعات النهار، نفّذ جيش الاحتلال غارات متفرقة على مدينة خان يونس جنوب القطاع، ما أسفر عن استشهاد 15 فلسطينياً، بينهم 5 في قصف منزل لعائلة أبو الروس شمال غرب المدينة، و9 في غارات متفرقة استهدف بعضها خياماً تؤوي نازحين وأخرى طالت منازل.

وفي وسط قطاع غزة، قتل الجيش الإسرائيلي 17 فلسطينياً، بينهم أطفال، في خمس غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة، وفق ما أفادت به مصادر طبية وشهود عيان.

وقال مصدر طبي إن 9 فلسطينيين، معظمهم من الأطفال، استشهدوا وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت مدرسة "الحساينة" التابعة لوكالة "أونروا"، التي تؤوي نازحين، غرب مخيم النصيرات.

وأسفرت 4 غارات أخرى عن استشهاد 8 فلسطينيين في مناطق متفرقة من المحافظة الوسطى.

وفي شمال قطاع غزة، استشهد 8 فلسطينيين، بينهم 5 في غارة استهدفت تجمعاً للمدنيين قرب سوق الفالوجا غرب مخيم جباليا، واثنان في قصف مماثل استهدف تجمعاً قرب ملعب اليرموك، الذي يؤوي نازحين في مدينة غزة.

فيما أسفر قصف مدفعي إسرائيلي استهدف بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع عن استشهاد طفلة فلسطينية.

نزوح واسع من شرق خان يونس 

في غضون ذلك، شهدت مناطق متفرقة في شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، حركة نزوح واسعة لآلاف الفلسطينيين، بعد أوامر إسرائيلية بالإخلاء القسري لسكان تلك المناطق، في ظل الإبادة التي ترتكبها تل أبيب بدعم أمريكي.

وأفاد شهود عيان، بأن مئات العائلات بدأت مغادرة مناطق بني سهيلا وعبسان وأخرى قريبة منهما شرقي المدينة، هرباً من الغارات الإسرائيلية المكثفة، بحثاً عن مأوى.

وأوضح أن النازحين يسيرون على الأقدام أو يستخدمون عربات تجرها الحيوانات، في ظل انعدام وسائل النقل ودمار الطرق الرئيسية والفرعية.

وأضاف أن الأهالي اضطروا إلى مغادرة منازلهم أو الخيام ومراكز الإيواء التي كانوا يقيمون فيها، دون أن يتمكنوا من اصطحاب متعلقاتهم.

والاثنين، أنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الفلسطينيين في بلدتي عبسان وبني سهيلا شرق مدينة خان يونس بالإخلاء الفوري غداة إعلانه توسيع عمليته البرية في أنحاء قطاع غزة.

وقال متحدثه أفيخاي أدرعي في منشور على منصة إكس، إن جيش الاحتلال يوجه إنذاره بالإخلاء الفوري إلى "سكان محافظة خان يونس، بني سهيلا وعبسان".

وأوضح أن الجيش سيشن هجوماً غير مسبوق على المنطقة بزعم تدمير قدرات عسكرية لفصائل فلسطينية.

ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 219 

على صعيد متصل، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الاثنين، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في القطاع إلى 219، منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية، بعد استشهاد صحفيين اثنين في قصف إسرائيلي متفرق.

وقال المكتب، في بيان صحفي، إن "الصحفي عبد الرحمن العبادلة، الذي عمل مع وكالة (النهار الإخبارية) وعدد من وسائل الإعلام، قتل بقصف إسرائيلي".

ولم يورد المكتب في بيانه، تفاصيل بشأن مكان أو زمان مقتل الصحفي العبادلة.

وأضاف المكتب أن "الصحفية فاطمة حسونة استشهدت مع 10 من أقاربها بقصف منزلهم بحي التفاح شرق مدينة غزة بتاريخ 16 أبريل/نيسان 2025".

وأدان المكتب الإعلامي، بـ"أشد العبارات"، ما وصفه بـ"الاستهداف الممنهج" للصحفيين، داعياً الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم، إلى "إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة".

وحمل "الاحتلال الإسرائيلي، والإدارة الأمريكية، والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجرائم النكراء الوحشية".

ودعا "المجتمع الدولي، والمنظمات الدولية، والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم، إلى إدانة جرائم الاحتلال، وردعه، وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة، وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة".

كما طالب بـ"ممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ولحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم".

"اليأس بلغ ذروته"

طالبت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" الاثنين، إسرائيل برفع الحصار المفروض على قطاع غزة منذ 2 مارس/آذار الماضي، مؤكدة أن "اليأس بلغ ذروته" في القطاع في ظل أزمة إنسانية خانقة.

وحذرت الأونروا في بيان نشرته عبر منصة إكس من "تفاقم الأزمة الإنسانية الحادة في قطاع غزة جراء الحصار، وأوامر التهجير، والقصف الإسرائيلي المكثف".

وأضافت: "بلغ اليأس ذروته في غزة، حيث تبحث العائلات عن الطعام والإمدادات، بينما يُجبر الآلاف على الفرار".

وقالت الوكالة الأممية: "يجب أن ترفع إسرائيل الحصار المفروض على قطاع غزة منذ 2 مارس/آذار الماضي".

وتواصل إسرائيل سياسة تجويع ممنهج لنحو 2.4 مليون فلسطيني في غزة، عبر إغلاق المعابر بوجه المساعدات المتكدسة على الحدود منذ 2 مارس/آذار الماضي، ما أدخل القطاع مرحلة المجاعة وأودى بحياة كثيرين.

ومساء الأحد، ادعى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن "إسرائيل ستدخل كمية أساسية من المواد الغذائية للسكان (الفلسطينيين) لضمان عدم نشوء أزمة مجاعة في غزة".

لكن المكتب الإعلامي الحكومي، قال إن إسرائيل لم تدخل أي مساعدات إلى القطاع منذ نحو 80 يوماً.

وقال : " الاحتلال يروّج السماح بدخول 9 شاحنات فقط محملة بمكملات غذائية للأطفال، وهو ما لا يشكّل سوى 0.02 بالمئة من إجمالي 44 ألف شاحنة كان يفترض دخولها خلال فترة الحصار المستمر منذ 2 مارس/آذار الماضي".

وأكد أن قطاع غزة يحتاج يوميا إلى نحو 500 شاحنة مساعدات، و50 شاحنة وقود، لتلبية الحد الأدنى من احتياجات الفلسطينيين.

وتواصل إسرائيل حرب إبادة جماعية واسعة ضد فلسطيني قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بما يشمل القتل والتدمير والتجويع والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت تلك الحرب التي تدعمها الولايات المتحدة أكثر من 174 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.

مصدر:TRT Arabi
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