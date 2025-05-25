وقالت الجماعة، في بيان نقلته قناة "المسيرة" التابعة لها، إن قوتها الصاروخية "نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار بن غوريون بصاروخ باليستي فرط صوتي". وأضافت أن "العملية العسكرية حققت هدفها بنجاح، وتسببت في هروع ملايين الصهاينة إلى الملاجئ، وتوقف حركة الملاحة في مطار بن غوريون".

وشددت على أن المجازر الإسرائيلية اليومية في قطاع غزة تدفعها إلى "تصعيد العمليات العسكرية حتى وقف العدوان ورفع الحصار".

وأكدت “الحوثي” الاستمرار في حظر حركة الملاحة الجوية من وإلى مطار "بن غوريون"، مضيفة أن استجابة معظم شركات الطيران لقرار الحظر خلال الأيام الماضية أثرت بشكل كبير في حركة الملاحة بالمطار.

وجاء بيان "الحوثي" بعد ساعات من إعلان جيش الاحتلال، في بيان، اعتراضه لصاروخ أطلق من اليمن. ودوت صفارات الإنذار في مناطق القدس، وبيتار عيليت وبيت شيمش والبحر الميت ومستوطنات غوش عتسيون في الضفة الغربية وعدد من المناطق الأخرى، وفق ما أعلنته الجبهة الداخلية التابعة لجيش الاحتلال.

بدورها قالت صحيفة "معاريف" العبرية، إنه جرى اعتراض الصاروخ الباليستي الذي أُطلق من اليمن بواسطة صاروخ إسرائيلي من طراز "حيتس 3".

فيما أفادت هيئة البث العبرية الرسمية بسقوط شظايا من الصاروخ الاعتراضي في منطقة مفتوحة جنوب الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن "تعليق الإقلاع والهبوط في مطار بن غوريون بتل أبيب بعد إطلاق صاروخ من اليمن"، قبل أن تعلن القناة 12 العبرية في وقت لاحق عن استئناف حركة الطيران في مطار بن غوريون.

وتستهدف "الحوثي" بوتيرة متواصلة مطار بن غوريون وسط إسرائيل، ما يؤدي إلى "توقف مؤقت" في حركة هبوط وإقلاع الطائرات بالمطار إثر تفعيل صفارات الإنذار.

يأتي ذلك فيما تواصل إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 176 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.